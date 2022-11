La buenísima noticia que ha recibido Alba Carrillo tras su aparatosa caída

Este fin de semana se ha convertido en una verdadera pesadilla para Alba Carrillo. La colaboradora de televisión sufría una fatídica caída tan solo unos minutos antes de entrar al programa Fiesta, de Telecinco, espacio en el que trabaja como contertuliana. La ex de Santi Burgoa se encontraba en la sala de maquillaje cuando con tan mala fortuna que se tropezaba con un cable del secador, lo que provocaba que perdiera el equilibrio y se produjera la caída por la cual tenía que ser trasladada al hospital de manera urgente.

Después de que los doctores examinaran a Carrillo determinaron que se había fracturado la cabeza del radio. Ha sido este lunes a primera hora de la mañana cuando la televisiva se ha trasladado al hospital para acudir a una revisión para determinar si tendría o no que pasar por el quirófano para solventar este problema de salud. “Ahora mismo no sé qué va a pasar”, ha indicado en un primer momento.

Sin embargo, tras la visita al médico, Alba ha podido confirmar que, por ahora, no pasará por la mesa de operaciones. “Tengo que hacer unos ejercicios. Tengo que llevar el brazo en un cabestrillo y tengo que volver en una semana para ver la movilidad y todo eso y ya me irán diciendo, pero en principio no hay que operar”, ha explicado algo más tranquila.

“He pasado una noche regular, pero bueno tengo el umbral del dolor alto”, ha confesado. Segundos después, ha incidido en que la caída se ha producido de la manera “más tonta”. “Tenía enredado en el pie el cable de los secadores, me levanté para ir a maquillarme y me caí. No me acuerdo de cómo puse los brazos ni nada. Me he roto la cabeza del radio. En ese momento no pensé nada porque lo único que me pasó es que me mareé un poco. No pensé que me había roto nada porque nunca me había pasado. Me enteré cuando llegué al hospital al hacerme las pruebas”, ha añadido.

Sobre el diagnóstico de la fractura el doctor ha dicho que “es una rotura, pero que al ser joven y tener buena movilidad todo iría bien”. En cuanto al tiempo de su recuperación, Alba Carillo ha contado que será en torno a “4 semanas”. “Tengo que ir haciendo ejercicios en casa, pero bueno al menos no me operan que eso es una cosa que me daba un poco de pánico”, ha continuado. Por otro lado, ha confesado que también le daba miedo cómo afrontaría los proyectos profesionales que tiene en mente. “Tengo toda la semana de cosas y no lo voy a poder hacer”, ha finalizado ya desde la tranquilidad de que su recuperación está cada vez más cerca.

Con esta nueva caída dentro de las instalaciones de Mediaset, se podría confirmar la ya conocida ‘Maldición de Telecinco’. Comenzó con la caída de Belén Esteban el pasado mes de abril. Después, fue Lydia Lozano y le siguió Chelo García-Cortés. Jorge Javier Vázquez se sumaba a esta lista, ya que durante sus vacaciones de verano sufría el mal de altura durante su viaje a Perú.