Alba Carrillo abandona Mediaset tras una rotura de radio

La ‘maldición’ de Sálvame ha llegado hasta Fiesta. No ha sido el mejor domingo del mes, pues a la visita a urgencias de Ana María Aldón se ha sumado la aparatosa caída de Alba Carrillo que la ha llevado directa al hospital. Justo antes de dar comienzo al programa conducido por Emma García, la colaboradora ha sufrido un percance en la sala de maquillaje que ha terminado peor de lo que esperaba.

Según ha explicado Makoke en plató, su compañera estaba peinándose cuando se ha levantado y su pie se ha enrollado con el cable de un secador, provocando así una caída que ha terminado en rotura de la cabeza del radio de uno de sus brazos. Los colaboradores de Fiesta han explicado que, en un primer momento, pensaban que se había hecho daño en la muñeca, pero tras el susto, Alba ha comenzado a quejarse del dolor, por la zona del codo.

En ese instante, la hija de Lucía Pariente ha sido trasladada al hospital debido a la gravedad de la situación, recibiendo así la peor de las noticias, una fractura que los médicos tendrán que valorar su gravedad. Según ha informado Semana, la colaboradora ha salido de las inmediaciones de Mediaset con el brazo en cabestrillo y con cierta preocupación por la magnitud de su caída, pues ahora mismo se encuentra en un periodo de muchos proyectos laborales en el horizonte. “Tiene muchas cosas organizadas y le da miedo no poder hacerlas”, han expresado sus compañeras.

Todos los colaboradores de Fiesta han mostrado su preocupación y Emma García ha querido mandarle un mensaje de ánimo tras este momento tan desagradable: “Aquí estamos preocupados por ella, porque su cara era de dolor, incluso se ha mareado”. En estos momentos, Alba Carrillo se encuentra a la espera de que el equipo sanitario valore si tiene o no que pasar por quirófano.

Con el corazón también roto

Hace apenas unos días, la ex concursante de GH VIP fue protagonista de la crónica social debido al mal de amores. Tras salir a la luz el presunto romance entre Vanesa Romero y Santi Burgoa, la colaboradora no tardó en pronunciarse al respecto, sin pelos en la lengua, como ya acostumbra a hacer. “Lo que no es normal es que hace cuatro días me estaba comienzo la oreja a mí y a mi padre con lo nuestro (…) Cuando aparecieron mis fotos con Canales Rivera no veas la que me dio, en plan: ‘que me tiro por la ventana’. Y yo le decía: ‘pero si lo hemos dejado hace un mes y medio…”. Tras esto, se sentaba en el plató de Fiesta para desvelar, junto a Alexia, las continuas infidelidades y el juego de mujeres que llevaba pues, al parecer, mientras estaba con Alba habría estado con otra mujer a la vez. Lo mismo que estaría haciendo ahora con su nueva ilusión.