Tras el reciente anuncio del embarazo de Joana Sanz, esposa del exfutbolista Dani Alves, la atención mediática se ha centrado en la pareja. Ambos han sido captados por las cámaras de Gtres mientras salían en un vehículo desde el garaje de su residencia en Barcelona, sin hacer declaraciones a la prensa que se encontraba congregada en el lugar. El anuncio del embarazo de la modelo ha generado un gran interés público. Joana ha compartido en sus redes sociales las dificultades que ha enfrentado para concebir, incluyendo dos tratamientos de fecundación in vitro, tres pérdidas gestacionales y una cirugía de trompas debido a la endometriosis. A pesar de estos desafíos, ha expresado su alegría al confirmar que su último embrión congelado se está desarrollando saludablemente. ​

«Estoy acostumbrada a que con esfuerzo, trabajo duro y perseverancia consigo lo que me proponga, pero esto no va así, querida. Para colmo me tuve que tragar la dichosa pregunta de:¿para cuándo el bebé? Una y otra vez con tanto dolor en el pecho. Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez», ha revelado Joana junto a un vídeo en el que se muestra a sí misma administrándose inyecciones subcutáneas de hormonas propias de algunos procesos de reproducción asistida, como la inseminación artificial o la fertilización in vitro (FIV).

Dani Alves en las inmediaciones de su domicilio. (Foto: Gtres)

La noticia del embarazo llega en un momento significativo para la pareja, apenas tres días después de la absolución de Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que revocó una condena previa por agresión sexual. Joana Sanz ha manifestado su alivio y felicidad por la resolución judicial, aunque también ha señalado el daño mediático y personal que han sufrido durante este proceso. ​

Hasta el momento, cabe destacar, Joana Sanz no ha confirmado de manera explícita si Dani Alves es el padre del bebé. Sin embargo, las evidencias sugieren que así es, ya que, poco después de hacerse pública la absolución de Alves, la modelo compartió una historia en Instagram en la que aparecía junto al futbolista. Además, minutos después y hoy mismo, la prensa ha capturado a la pareja junta, lo que alimenta la suposición de que ambos afrontan esta nueva etapa en su vida en conjunto.

Dani Alves, absuelto del delito de agresión sexual

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó el pasado viernes, viernes 28 de marzo, su fallo a favor de Dani Alves, absolviéndolo del delito de agresión sexual y anulando la condena inicial de cuatro años y medio de prisión que le había sido impuesta en febrero de 2024. Esta resolución pone fin a un proceso judicial que se ha alargado por más de un año, con un gran impacto en la vida personal y profesional del ex futbolista brasileño.

Todo comenzó a finales de 2022, cuando una joven de 23 años presentó una denuncia contra Alves, acusándolo de agredirla sexualmente en los baños de la discoteca Sutton en Barcelona. Según la denunciante, el futbolista la forzó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. El 20 de enero de 2023, Dani Alves fue arrestado y llevado a prisión provisional sin fianza, lo que desencadenó todo el proceso judicial. En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona lo condenó a prisión, argumentando que existían pruebas suficientes de que el encuentro no había sido consensuado. Sin embargo, la defensa de Alves apeló la sentencia, señalando la falta de pruebas claras y las inconsistencias en el testimonio de la denunciante.

Noticia en ampliación…​