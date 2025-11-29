El presente de José Antonio Avilés: de "pequeño Nicolás" televisivo, a empresario

La vida de José Antonio Avilés ha dado un giro radical desde que decidiese abandonar la televisión. El andaluz poco a poco se convertía en un rostro habitual de Telecinco, participando en diversos realities como Supervivientes. De hecho, su imagen se vio salpicada por una gran polémica al destaparse la gran cantidad de mentiras que había contado; entre las que destaca haber falsificado su título universitario y obtener dinero a base de engaños.

Avilés se vendía como un heredero millonario que había recibido hasta 19 millones de euros, además de asegurar que era familia de Amancio Ortega y Florentino Pérez. Y no solo eso, sino que también presumía de ser imagen de concesionarios de lujo en Córdoba, o se presentaba a eventos como estilista de famosas como Isa Pantoja. Sin embargo, la verdad respecto a su vida personal y profesional no tardaba en salir a la luz, lo que puso en el punto de mira la reputación del andaluz.

José Antonio Avilés en ‘Así es la vida’. (Foto: Telecinco)

Las mentiras de José Antonio Avilés

Las mentiras llegaron a afectar incluso a amigos y conocidos, como en el caso de Jorge Javier Vázquez, quien no dudaba en pedirle explicaciones. «¿Por qué utilizaste mi nombre en una clínica dental para hacerte un blanqueamiento que era para mí cuando todo el mundo sabe que yo llevo fundas?», exigía saber el presentador.

Sin embargo, gracias a ese escándalo terminaba convirtiéndose en un colaborador asiduo de numerosos programas y tertulias. Con el tiempo, José Antonio aseguraba haberse redimido por completo y reconocía sus errores, por lo que se pasó a formar parte de la plantilla de Así es la vida. Al menos, hasta el año pasado, cuando cerró esa etapa de su vida para centrarse en una nueva: la de empresario. Un cambio que ha experimentado ya no solo a nivel profesional, sino también personal, ya que el cambio físico que ha experimentado Avilés es bastante notable. Pese a ello, se muestra muy agradecido con la oportunidad que le dieron en Telecinco.

José Antonio Avilés durante su paso por ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Una nueva etapa lejos de la televisión

«Hace un año y, después de haber finalizado una etapa profesional muy bonita pero con un futuro a la vista bastante incierto, se me presentó un nuevo reto profesional: un programa de televisión nuevo en el que me ofrecieron la posibilidad de seguir haciendo lo que me apasiona, que es trabajar en medios de comunicación», se sinceraba en sus redes sociales. Pese a ello, él tiene claro que considera a Telecinco «su casa» y que «seguirá siendo mi casa. Y cuando tenga que volver, pues volveré», señalaba al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Avilés (@jose_antonio_aviles)

«Ha sido un aprendizaje continuo desde el inicio. He fallado, he fracasado, me he levantado, me he confundido, he pedido perdón. Sobre todo me quedo con eso último, aprender a pedir perdón».

Ahora, José Antonio vive en Córdoba, su ciudad natal, donde es el orgulloso propietario de una heladería situada en el corazón de la ciudad. Allí, además de helados, también se sirven cafés, zumos naturales y bebidas frías. El complicado bache que sufría en su salud, también le llevaba a cuidarse mucho más, y es que además de haber sufrido un micro ictus, Avilés también padece la enfermedad de Crohn, de ahí la drástica bajada de peso que ha experimentado.

José Antonio Avilés en la actualidad. (Foto: Redes sociales)

«Cuando mi cuerpo llega a un peso, mi hígado no metaboliza de la misma forma que si metaboliza cuando tengo otro peso. Tengo el hígado graso y cuando rebaso los 90-91 kilos mi cuerpo empieza a engordar y engordar».