De presentadora a concursante: el gran cambio de la carrera televisiva de Lara Álvarez

La primera vez que Lara Álvarez (39) apareció en la pequeña pantalla fue en el año 2010 como reportera del programa Animax Comando. Con el paso del tiempo, consiguió consolidarse como una de las presentadoras más habituales de la parrilla, siendo uno de sus trabajos más recordados, y el que mayor popularidad le ha otorgado, el de presentadora de Supervivientes durante casi una década. Sin embargo, en los últimos meses, su presencia en la televisión ha ido disminuyendo, regresando este 2026, para sorpresa de todos, con un rol muy distinto. Y es que ha dado un giro inesperado a su carrera convirtiéndose en concursante de uno de los programas más extremos de Atresmedia.

Se trata de El Desafío, un concurso en el que cada semana un grupo de famosos se enfrenta a pruebas muy exigentes con el objetivo de obtener la mayor puntuación. El formato es presentado por Roberto Leal y, hasta ahora, ha emitido seis temporadas, siendo la séptima en la que participará la asturiana. En esta nueva edición, compartirá experiencia con Miguel Ángel Muñoz, Melody, Joan Capdevila, Violeta Mangriñán, Raúl Gómez, Amelia Bono y Canco Rodríguez. De esta manera, curiosamente volverá a coincidir en un reality con Violeta. Ambas ya compartieron programa en Supervivientes 2019, aunque en aquella ocasión no competían entre ellas, ya que Lara ejercía de presentadora mientras que la influencer era concursante. Por el momento, se desconoce si han mantenido algún tipo de relación o contacto desde entonces, pero, de ser así, pueden convertirse en grandes aliadas en esta nueva experiencia.

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En una entrevista con La Nueva España, Lara ha definido este nuevo reto profesional como «espectacular» y ha dejado más que claro que tiene muchas ganas de enfrentarse a él. «Siento muy buena vibra con este formato. Soy muy competitiva y me gusta tanto entrenar como aprender», señalaba. Unas palabras que encajan a la perfección con las que en su día ya pronunció para Los 40. «Me gusta superar nuevos retos. Me gustaría algo del perfil aventurero, de adrenalina», confesó por aquel entonces.

Lara Álvarez en Madrid. (Foto: Gtres)

El intercambio de los platós por las aulas

Además de convertirse en concursante de realities, lo cierto es que Lara Álvarez recientemente también había debutado como profesora. Cambiando los platós de televisión por las aulas, la periodista forma parte del claustro de profesores del Curso de Presentador de Televisión y Reporterismo junto con otros rostros conocidos como Carlota Corredera, Luján Argüelles y David Valldeperas. Sin duda, este nuevo reto, junto con su participación en El Desafío, deja más que claro que la que fuera presentadora de Supervivientes se encuentra buscando nuevas perspectivas profesionales que le ayuden a encontrar un innovador camino profesional.