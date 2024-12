El posado navideño de Pilar Rubio y Sergio Ramos en medio de rumores de ruptura

La llegada de la Navidad deja al descubierto las facetas más familiares de los famosos, los cuales suelen compartir con sus seguidores los planes y momentos entrañables que viven junto a sus seres queridos con motivo de celebrar y felicitar estas fiestas. Una de las últimas parejas en hacerlo ha sido la formada por Sergio Ramos y Pilar Rubio, quienes han publicado en su perfil oficial de Instagram una felicitación navideña que no ha pasado desapercibida para nadie.

«¡Felices fiestas a todos! Os deseamos lo mejor en estas fechas tan señaladas y, sobre todo, que las podáis compartir con vuestra gente. ¡Un abrazo enorme y feliz Navidad!», escribían junto a dos fotografías en las que aparecen con los cuatro hijos que tienen en común.

Los seis miembros de la familia formada por la presentadora y el futbolista aparecen vestidos con el mismo jersey navideño. En la primera, dos de ellos dan un beso en la mejilla a su madre, mientras que los otros dos se lo dan a su padre. En la segunda instantánea, los cuatro pequeños posan de espaldas mientras sus progenitores se funden en un romántico beso en un salón muy acogedor con una chimenea de fondo, decorada con accesorios de Navidad.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en registrar numerosos comentarios cariñosos por parte de sus seguidores del universo 2.0: «Qué preciosa familia», «Feliz Navidad», «Mucha salud a todos», «Felices fiestas», «Familia unida siempre es bien», «Qué chulos los jerseys», «Os deseamos un año lleno de amor y felicidad», escribían algunos de los internautas.

En medio de rumores de ruptura

Pilar Rubio y Sergio Ramos se dieron el «sí quiero» en 2019 y, desde entonces, lo cierto es que no han parado de protagonizar numerosos rumores de crisis que no hacen más que incrementarse. No obstante, el matrimonio siempre se ha mostrado celoso de su intimidad pese a su fama y, aunque nunca se han pronunciado al respecto, el contenido conjunto que publican en la red suele ser el encargado de silenciar las especulaciones de ruptura. Como por ejemplo la estampa navideña descrita en líneas más arriba, donde aparecen felices y enamorados en una de las épocas más especiales del año.

No es la primera vez que publican momentos de su relación que silencian, al menos por un tiempo, los rumores mencionados. El pasado San Valentín, Sergio le regaló un precioso ramo de rosas rojas que Pilar no quiso esconder: «Nunca dejas de sorprenderme, mi amor. No tengo palabras. Te amo con locura hoy y siempre», escribía Pilar.