Pedro Sánchez ha tomado unas estrictas medidas de seguridad durante sus vacaciones en Canarias. El Presidente del Gobierno ha hecho uso del dinero público para aumentar la protección en la zona en la que ha pasado unos días de descanso junto a sus familiares. «Exclusión temporal a la navegación marítima en la isla de Lanzarote hasta el 31 de agosto por motivos de seguridad en el espacio marítimo delimitado por el trazado de las líneas que unen los puntos A, B, C y D y la costa de la isla de Lanzarote», comunicó Salvamento Marítimo. Una ubicación que coincide con La Mareta, la residencia en la que el líder del PSOE ha disfrutado con su mujer, Begoña Gómez, y otros allegados.

Una decisión que ha sido muy criticada en redes sociales y que han denunciado públicamente muchos usuarios en el universo 2.0. El último ha sido Pitingo que, fiel a su sentido del humor, le ha mandado un recadito a Sánchez.

Pitingo, muy crítico con la casa vacacional blindada de Sánchez

Montaje de Pedro Sánchez y el Palacio de La Mareta. (Fotos: Gtres)

«Muy buenas familia, aquí estoy en Denia y he cogido un trocito de playa para que no me molesten. Ni yo molestar a nadie. Estoy viendo gente en el agua: «Fuera de ahí, que eso es mío». Es mío», ha dicho en un vídeo en el que ha bromeado tras conocer la decisión del Presidente del Gobierno de blindar parte de la zona en la que se encuentra de vacaciones.

Además, el cantante también ha querido apuntar cómo ha hecho para que nadie pise la zona de la playa en la que se encuentra con objetos, que están al alcance de todos los veraneantes. «Hasta yo también acoto mi playa… Pero con toalla, tortilla de papas, un tinto de verano y sin escoltas. Reírnos es lo más sano del mundo», ha escrito. Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores: «No se puede tener más arte», «invítame a tu playa», «como Pedro Sánchez en Lanzarote» o «avísame cuando te vayas a subir a dormir la siesta, que yo te guardo el sitio».

Un verano diferente para Pitingo

Este vídeo del artista llega dos meses después de que trascendiera a los medios la ruptura del cantante con Verónica Fernández tras casi dos décadas de matrimonio y más de tres juntos. Una historia de amor cuanto menos discreta y cuya separación se ha producido de la misma manera. «Mira, en la vida no he hablado de nadie y tampoco voy a hablar de la mía. Lo sabéis, yo os lo agradezco de verdad. Yo estoy estupendamente, ¿vale?», zanjó Pitingo, que aclaró que estaba completamente volcado en sus proyectos profesionales.