Paris Jackson muestra las secuelas en su tabique nasal tras años de consumo de drogas

Paris Jackson, hija del fallecido rey del pop Michael Jackson, ha vuelto a abrirse al público para hablar con total sinceridad sobre los efectos duraderos que le dejó su etapa de consumo de drogas. A sus 27 años, la cantante y actriz ha confesado a través de su perfil de TikTok, donde cuenta con más de 300.000 seguidores, que el abuso de sustancias provocó que su tabique nasal se perforara, algo que le genera un silbido notable al respirar, además de haber puesto en riesgo su vida durante años. En un video reciente, Paris mostró con la linterna de su móvil la perforación, explicando con naturalidad: «Sí, es por lo que pensáis, no toméis drogas, chicos». La joven ha querido transmitir un mensaje preventivo, usando su propia experiencia como advertencia sobre los peligros del consumo de drogas, sin ocultar la crudeza de las secuelas físicas y emocionales que arrastra desde los veinte años.

La artista californiana ya había hablado anteriormente sobre sus problemas con el alcohol y la heroína. En enero de 2025, en un emotivo post de Instagram dirigido a sus 5,6 millones de seguidores, celebraba sus cinco años de sobriedad y relataba cómo la adicción le había arrebatado momentos esenciales de su vida. «Decir que estoy agradecida sería un eufemismo bastante pobre», reconocía, destacando cómo la sobriedad le permitió recuperar su capacidad de disfrutar de la vida, crear música y experimentar alegría junto a sus mascotas. En ese mensaje también relataba los efectos devastadores de la adicción sobre su bienestar emocional y físico, explicando cómo la dependencia le había afectado durante años y cómo logró superar la depresión y la ansiedad que la acompañaban desde la adolescencia.

La joven, que es la única hija mujer de Michael Jackson, ha tenido que lidiar con el foco mediático desde muy pequeña, algo que se intensificó tras la muerte de su padre en 2009. Paris ha reconocido públicamente que su exposición temprana y la presión mediática contribuyeron a problemas de autoestima y salud mental, culminando en un intento de suicidio a los 15 años. En una entrevista con Rolling Stone, admitió que no fue la primera vez que trató de quitarse la vida, pero sí una de las más graves, confesando: «Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien y que no merecía vivir». Su apertura respecto a estos episodios ha servido para visibilizar la lucha de muchos jóvenes con problemas similares y ha mostrado su resiliencia frente a experiencias extremadamente duras.

A pesar de las secuelas físicas, como la perforación del tabique nasal provocada por la cocaína, Paris ha decidido no someterse a cirugía estética. Explica que, tras seis años de sobriedad, teme que los analgésicos y sedantes requeridos en una intervención quirúrgica puedan derivar en una recaída. «Hace ya seis años que estoy sobria y, si me someto a la intervención, voy a tener que tomar medicación, y no quiero meterme en eso», afirma, demostrando la importancia que concede a mantener su recuperación como prioridad frente a la corrección estética. Esta decisión también refleja su enfoque consciente hacia la salud y la recuperación personal, priorizando su bienestar a largo plazo sobre la apariencia física.

Paris Jackson en un evento en París. (Foto: Gtres)

Además de sus confesiones sobre adicciones y secuelas físicas, Paris ha compartido su proceso de reconstrucción emocional y profesional. Tras superar el consumo de drogas y alcohol, ha logrado consolidar su carrera musical, promoviendo un mensaje de fortaleza y autoconocimiento. En octubre de 2025, durante la gala de los premios Friendly House en Los Ángeles, recibió un reconocimiento por su trabajo con la organización, que se centra en la rehabilitación de mujeres, reafirmando su compromiso por ayudar a otros desde la experiencia personal.