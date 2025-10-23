El libro que acusa a Marius Borg de vender cocaína ante el Palacio Real

Rayas blancas, ovejas negras. Éste es el título que lleva el libro que acaba de publicar una editorial noruega sobre el caso del hijo mayor de Mette-Marit. Un libro que analiza los pormenores del escándalo que más ha sacudido la imagen de la Corona en los últimos años, por la relación directa de Marius Borg con la familia real. El hijo que la princesa tuvo antes de casarse con el heredero nunca ha tenido un papel oficial, pero sí que se ha criado en el mismo entorno que la princesa Ingrid y el príncipe Sverre Magnus, con los privilegios que esto implicaba.

Ha sido una de las editoriales más importantes de Noruega la que ha publicado el texto, escrito por los periodistas Torgeir Krokfjord y Øistein Monsen. Un libro cuyo título es una acusación directa a las supuestas prácticas de Marius Borg y a su vinculación con el mundo de las drogas. El joven tendrá que responder sobre todos los delitos de los que se le acusa -algunos de ellos de gravedad- el próximo mes de febrero y podría acabar en la cárcel.

Marius Borg y la princesa Mette-Marit en un acto en Oslo. (Foto: Gtres)

De momento desde la casa real no se han pronunciado sobre la publicación de este libro y no se espera que lo hagan ya que tanto los reyes como los príncipes han preferido mostrarse cautos y prudentes ante todo el asunto que rodea a Marius Borg y han asegurado que respetan al máximo las actuaciones de las autoridades. Sin embargo, según ha trascendido, el equipo legal de Marius Borg ha solicitado a la editorial que tome medidas porque considera que la información que publica el libro no es cierta. En este sentido, desde la policía también han confirmado que en el libro se describe que algunos agentes vieron a Borg supuestamente vendiendo drogas, pero que la realidad es que observaron que estaba intoxicado.

Por el momento no se van a emprender acciones legales contra la editorial, ya que se espera que el texto sea revisado y se corrijan las inexactitudes. No obstante, los periodistas han comentado a una televisión noruega que están plenamente convencidos de la información que les ha dado su fuente -que, por supuesto, no han revelado-. Una persona cercana a la investigación que asegura que el hijo mayor de Mette-Marit vendía droga en las inmediaciones del Palacio Real de Oslo.

Marius Borg con el príncipe Haakon de Noruega y su madre. (Gtres)

Hasta ahora, Marius Borg ha admitido que consumía drogas, pero no hay ningún cargo contra él relacionado con el consumo, ni tampoco con el tráfico. El fiscal ha dejado claro que este tipo de delitos no forman parte de las acusaciones en su contra, por lo que no se va a ahondar más en el asunto. Es más, se considera que Marius tiene problemas con las drogas, pero no que se dedique al tráfico. Por eso se encuentra en estos momentos en pleno tratamiento para superar sus adicciones.

La delicada situación de Mette-Marit

Además de esta cuestión, el libro también cuestiona el papel de Mette-Marit durante las detenciones de su hijo. La princesa se encuentra en uno de los peores momentos de su vida, a raíz del escándalo de Marius, pero también por su delicado estado de salud, que la ha obligado a estar de baja durante varias semanas.

La princesa Mette-Marit en un acto. (Foto: Gtres)

Según el libro, la esposa del príncipe Haakon ha actuado como una madre protectora y ha intentado hacer todo lo posible por evitar que la situación de su hijo mayor se complique aún más. Llegó incluso a hablar con una de las mujeres que le acusaban de maltrato.