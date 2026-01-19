La Oreja de Van Gogh ha aparecido en redes sociales para contar, por primera vez, el especial significado de 20 de enero, uno de sus éxitos musicales. Aunque muchos de sus fans consideran que sus canciones hablan -generalmente- del amor o el desamor en una pareja, lo cierto es que hay letras que tratan sobre otros asuntos y, también, sobre sus orígenes.

El verdadero significado de ’20 de enero’

Coincidiendo -o no- con esta fecha, los integrantes de la nueva LODVG, han decidido -pese a las constantes polémicas por la salida de Leire Martínez por Amaia Montero- acercarse a sus seguidores en redes en un día tan importante para la banda y para los nacidos en San Sebastián, País Vasco.

Amaia Montero actuando junto a ‘La Oreja de Van Gogh’. (Foto: Redes sociales)

Como cada 20 de enero, San Sebastián se viste de blanco y azul y celebra su fiesta grande: La Tamborrada que, además, este año celebra el centenario de la primera izada de bandera. Una celebración que los integrantes de La Oreja de Van Gogh y, sobre todo, su vocalista, han festejado en numerosas ocasiones. A escasas horas para que la ciudad de el pistoletazo de salida a su fiesta, los integrantes de la banda de pop han descubierto la relación entre esta fecha y una de sus canciones más conocidas.

Todos los integrantes del grupo coinciden en que efectivamente esta canción sí que habla de amor, pero no precisamente de amor en pareja. «Nos habla de la historia de amor más donostiarra. Reencuentros, amistad, comunidad. De querer, de cuidar y de volver a querer», han compartido desde su perfil de Instagram.

Sus recuerdos de La Tamborrada

Ha sido entonces, a través de este vídeo donde han aprovechado para contar cada uno de ellos qué recuerdan de esta fiesta y cómo la viven cuando han pasando más de 20 años desde que estrenaran su conocida canción.

«La madrugada del 20 de enero, estemos donde estemos, siempre es un día especial. Yo creo que es fuente de un millón de recuerdos. Los que todavía tenemos a los niños el 20 por la mañana es muy bonito», ha comenzado diciendo Xabier San Martín, tecladista y compositor. También se ha pronunciado Álvaro Fuentes, bajista de la banda: «Es una canción muy relacionada con el gran día de San Sebastián, tanto que se titula 20 de enero».

Haritz Garde, el batería, ha desvelado que «desde pequeños» han salido en muchas tamborradas y que ahora son ellos los que ven desde las calles a los menores disfrutar de sus primeras fiestas. De hecho, Amaia Montero ha desvelado que es así como vive ahora esta semana grande para San Sebastián. «La madrugada del 20 de enero, saliendo yo del tren porque alguien me está esperando y sí, me está esperando amor, pero por parte de los cuatro. Es muy emocionante cuando se canta la marcha de San Sebastián. Mi sobrino sale en La Tamborrada y me encanta verle ahí con el uniforme, es mi debilidad. Por supuesto que iré este año», ha concluido.