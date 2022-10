El mundo de la limpieza y la organización del hogar son dos de los temas a la orden del día. Las redes sociales, además de convertirse en un auténtico escaparate de publicidad, han servido también para mostrar los consejos cotidianos más prometedores. Y, precisamente en este campo, ha destacado una persona por encima de las demás. Su nombre es Begoña Pérez y en Instagram se hace llamar La Ordenatriz, la influencer con los trucos más útiles para sobrevivir a la gestión del hogar.

Su andadura en las redes sociales comenzó en marzo de 2019, cuando decidió abrir una cuenta para compartir los trucos de limpieza que iba descubriendo. Begoña se creó un perfil en Instagram con la intención de ayudarse a sí misma y, poco a poco, fue creciendo y formando una gran familia virtual. Ahora, La Ordenatriz cuenta con una comunidad de más de 685 mil seguidores que agradecen cada publicación suya. “Yo veo Instagram como una red social pero personal. Entiendo que hay una persona detrás igual que yo, y eso la gente lo agradece mucho. Intento contestar a todos, pero no llego, porque son muchas consultas al día”, se ha sincerado para Diez Minutos.

Y es que, como madre de siete hijos, Begoña ha tenido que buscarse las habichuelas para sobrevivir al caos de llevar una familia y una casa de la mejor forma posible. “Todos tenemos desastres que solucionar. Y tal vez la clave está en que yo con mis trucos no busco la perfección sino ayudarte a solucionar esos desastres, ahorrarte tiempo y conseguir que disfrutes de tu hogar”, ha confesado al digital mencionado.

Sin embargo, esta forma de vida surgió de una complicada situación familiar que le llevó a replantearse todo. En su entrevista para Diez Minutos, la influencer del orden ha confesado que fue la pérdida de su padre la que le hizo cambiar de actitud. “Estaba todo manga por hombro, me despistaba con las citas de los niños… hasta que dije: ‘yo no quiero esto’. Y cayó en mis manos el libro de Marie Kondo”, ha dicho, siendo lo más sincera posible.

Entre las manchas más consultadas por sus followers, se encuentra la de la crema solar en verano y, con la vuelta al cole, la cuestión más repetida es cómo mantener el polo blanco limpio durante todo el curso. Además, para Begoña, la más difícil de sacar es la que provoca la lejía al tratarse de una decoloración. Y, entre consejo y consejo, no ha dudado en comentar alguna anécdota que ha vivido en estos tres años en las redes sociales. Pese a que siempre consigue todo lo que se propone, una mancha de maquillaje se cruzó en su camino para sacarla de quicio: “Insistí lo que no está escrito. Me daba pena porque la prensa era nueva y dije: ‘yo esto lo saco’. Si no la lavé 15 veces con todos los trucos que me sabía… Al final lo saqué”.

Ahora, gracias a sacar el lado bueno de las cosas, Begoña forma parte ya de las influencers más aclamadas del panorama nacional. Tanto es así que su comparación más comentada es la de la Marie Kondo española, un halago que para ella es todo un orgullo: “Me sienta fenomenal. Ella ha revolucionado el mundo del orden y ojalá me parezca en algo porque no la llego a la suela del zapato”. Ahora, apenas unos días después de sacar su libro Limpieza, orden y felicidad, La Ordenatriz ya no tiene más proyectos en el horizonte porque, para ella, lo más importante es vivir “poco a poco”.