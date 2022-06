La relación de amistad entre Victoria Federica y Omar Montes ya no es ningún secreto. Se conocieron en Marbella, en el festival Starlite de la localidad malagueña, cuando la sobrina de la reina Letizia acudió junto a su novio para disfrutar de los temazos del de Pan Bendito. Tras el espectáculo, la pareja se coló en el camerino para charlar con el artista, dando comienzo a una amistad que perdura a día de hoy: “La conozco desde hace años, una maravilla de persona. Es real hasta la muerte”.

Ese día, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar también se adentró en el mundo de TikTok. Al ritmo del remix de Diablita, Victoria Federica, Bárcenas y Omar Montes crearon un trend sacando los “pasos prohibidos”, como denomió el exnovio de Isa Pantoja a ciertos pasos de baile con un toque sensual. Tras esto, muchas han sido las apariciones de ambos juntos en las redes sociales.

La última vez que se les ha podido ver juntos fue ayer. El intérprete de La llama del amor ha compartido en su cuenta de Instagram una foto con la influencer, en la que deja claro su buena sintonía y el cariño que se tienen. Mientras el cantante posa con su habitual postura de brazos cruzados, la nieta del Rey Emérito se apoya en su hombro en un intento de abrazarle. Una amistad inesperada y bonita a partes iguales. Y es que, Vic –como ella misma se hace llamar en las redes sociales- ha sido catalogada por el artista como “un ser de luz”, a quien, además, no dudaría en dedicarle alguno de sus temas.

Tal es su amistad que el trapero no ha tenido ningún reparo en hablar públicamente acerca de los problemas de don Juan Carlos. En concreto, hace justo un año, el intérprete de Risueña se pronunció sobre la denuncia de Corinna, declarando que Victoria Federica le había dado algunas pinceladas sobre el asunto. “Me dijo que estaba en manos de los abogados y que no había ningún problema”, explicó. Y es que, pese a su posición dentro de la realeza, Vic siempre se ha mostrado como una joven cercana y rodeada de amistades. Tanto es así que el de Pan Bendito no es el único artista urbano con el que mantiene una amistad, pues la hija de la infanta Elena también ha hecho buenas migas con Juan Magán, llegándole incluso a encargar poner el ritmo en su puesta de largo cuando cumplió 18 años.

Esta nueva fotografía que vuelve a confirmar que Omar Montes está rodeado siempre de personas maravillosas llega justo en el momento en el que está dando un cambio de 180 grados a su vida. Tal y como él mismo comentó hace unos días en el plató de El Hormiguero, esta nueva etapa de su vida ha comenzado alejándose del barrio que le vio crecer para mudarse a una de las zonas más lujosas de la capital. Gastándose todos sus ahorros, el cantante se ha comprado una increíble mansión en la exclusiva Urbanización de Montepríncipe, situada entre Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Y es que, aunque todavía no ha dado el paso de trasladarse de forma indefinida allí, seguro que Victoria Federica será una de las primeras invitadas en conocer su nuevo hogar.