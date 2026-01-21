Nuria Roca ha querido zanjar su polémica con Jordi Évole. El presentador catalán, en plena promoción de la nueva temporada de su programa, se ha referido a su compañera de cadena y a su marido, de los que ha hablado en varias ocasiones en las últimas semanas hasta que los colaboradores de El Hormiguero han querido contar la realidad de su enfrentamiento mediático y el origen del mismo. Una versión que no deja en buen lugar al de Cornellà de Llobregat.

Julia Otero, la responsable de la polémica entre Nuria Roca y Jordi Évole

Tras emitir el primer episodio de la nueva temporada de su programa -en el que tuvo de invitado a Manuel Carrasco-, Jordi Évole parece que mantiene la inquina que tiene a sus compañeros de cadena, Nuria Roca y Juan del Val, cuyos nombres han copado numerosos titulares por su éxito televisivo.

Este conflicto mediático comenzó en 2025, pero ha sido en este comienzo del 2026 cuando se ha destapado públicamente. Julia Otero se extrañaba de que Jordi Évole -al que invitó a su programa de radio en Onda Cero- no fuera a La Rocaa promocionar su programa, que pertenece al mismo grupo de comunicación. «Igual influye el cabreo que pueda tener Juan del Val conmigo para que no vaya. Creo que hay veces que detectas que pasan cosas. Yo abogo porque cada programa lleve a quien quiera, pero me extraña que después de todos estos años yendo a La Roca justo este año en el que Juan del Val se ha enfadado conmigo no voy al programa», dijo Évole.

Tras estas palabras, Nuria Roca ha dado un paso al frente en su espacio para contestar a su compañero de La Sexta. «Se ha hecho referencia a La Roca y se ha dado por entendido que aquí se podía vetar. En absoluto. Yo ya he hablado con Jordi. Quiero aclarar esto para que Julia Otero pueda dormir tranquila. Aquí se promociona a Évole, que estrena programa y será todo un éxito, y cuando quiera pues hablamos del tema en sí y de todos los titulares que ha generado, primero por la alusión que él hace en su columna a Juan y luego por la respuesta de Juan en sus redes sociales», ha dicho.

Por alusiones, Juan del Val también ha querido dar su punto de vista: «Lo de Jordi está aclarado, donde Julia daba a entender que se podía vetar. Ellos reivindicaban la libertad de entrevistar a quien se quisiera. Yo a Julia no le he parecido un buen entrevistado pese a mis premios».

En su cuenta de Instagram, Roca ha querido reiterar, pese a haberlo expresado en varias ocasiones, que en su programa «no se veta a nadie»: «Vetar a alguien es algo muy serio, señalar de prácticas oscuras a alguien es gravísimo, intolerable. Cada uno es libre de invitar a su programa a quien considere interesante u oportuno, yo no he ido al programa de Julia ni al de Évole y jamás se me ocurriría criticar esa decisión y mucho menos decir que estoy vetada… Juan tampoco ha sido entrevistado en ninguno de los dos espacios y jamás lo ha criticado y mucho menos lo ha exigido… y todos somos del mismo grupo. Ojalá Jordi se venga el sábado a La Roca y lo hablemos todo».