El único deporte que hace Nuria Roca a sus 53 años: "Soy un puñetero desastre"

Nuria Roca, junto con Emma García, es una de las reinas del fin de semana. Conecta con los espectadores cada domingo para informar y opinar a través de La Roca. Lleva muchos años trabajando en los medios de comunicación y parece que el tiempo no ha pasado para ella, por eso muchos creen que es muy estricta con la dieta y con el deporte. Sin embargo, la comunicadora promete que es «un desastre» y que lo único que hace es salir a caminar.

Nuria Roca, que además de trabajar como presentadora es actriz, le ha dado una entrevista a Vicky Martín Berrocal en el pódcast A solas con… y ha abierto su corazón. Ha hablado de todo, pero una de las cosas más interesantes son sus pequeños «trucos» de belleza. Como decimos, siempre esta perfecta, preparada para que le enfoque una cámara y para brillar como solo ella sabe hacerlo, pero ¿qué se esconde detrás de todo esto?

Nuria Roca en ‘A solas con’. (Foto: YouTube)

Tiene 53 años y promete que no tiene respuesta para la pregunta que hemos planteado. Asegura que, a su edad, todavía no ha aprendido a cuidarse. «Lo único que he conseguido es salir a andar. Yo el deporte no lo disfruto nada. Me gustan los juegos. Jugar al tenis, por ejemplo. Pero el deporte en sí, no. Si me pudiera tomar una pastilla para perder calorías y tonificarme, lo haría», le ha explicado la ex mujer de Manuel El Cordobés.

Roca ha sido tan sincera como de costumbre y no ha aprovechado su buena reputación para alimentar su leyenda. Admite que no es una apasionada del ejercicio físico y que prácticamente lo hace por obligación, no porque se sienta cómoda o a gusto. Es consciente de que los años pasa y, aunque todos la ven igual, ella cree que ha evolucionado: «Cuando veo imágenes antiguas pienso: Joder, con lo bien que estaba. Yo ahora intento aceptarme como estoy ahora, pero cuando estaba buenísima tenía unas inseguridades terribles».

Las inseguridades de Nuria Roca

Nuria Roca corriendo. (Foto: Gtres)

Durante su charla en A solas con, que fue hace un tiempo, Nuria Roca se mostró directa y sin filtros. Aunque muchos la vean como una persona segura, admite que tiene ciertas inseguridades y esa es la razón por la que ha limitado sus looks. Está convencida de que la clave de todo es «disimular». Es decir, tapar aquellos puntos que no le hacen sentirse bien y potenciar los que sí.

«Sé lo que me queda bien, lo que tengo que potenciar y lo que no. En las redes me dicen: Nunca llevas minifalda. Piensa un poco: ¿Crees que si pudiera llevar minifalda no la llevaría? Pues claro, pero no tengo las piernas para llevar minifalda», le ha explicado a Vicky Martín Berrocal. Por suerte, ha conseguido encontrar un equilibrio entre sus inseguridades y la realidad. Es decir, ha asumido su edad, su cuerpo y afirma que ahora está atravesando un buen momento, «tanto profesionalmente como personalmente».

Como todos sabemos, la presentadora está casada con Juan del Val, colaborador de televisión y escritor. Según cuenta, ambos caminan en la misma dirección y quizá esa sea la clave de su éxito como pareja. «Hemos crecido a la par. Para mí la admiración y el gustarse son pilares fundamentales en una relación. A mí Juan me gusta. Si pienso en irme a cenar, me apetece irme a cenar con él», afirma. Es decir, han sabido pulsar la tecla correcta y ese es el verdadero éxito de Nuria.