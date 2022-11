Mike Tindall desvela su ‘encontronazo’ con el príncipe Enrique

Después de varios meses sin tener noticias de Mike Tindall, el esposo de la nieta de la Reina Isabel se ha vuelto a convertir en el protagonista de la crónica social. Pero esta vez por un motivo que nada tiene que ver con la Familia Real. El ex jugador de rugby ha hecho la maleta y ha puesto rumbo a la jungla para convertirse en uno de los participantes de Soy una celebrity…¡Sácame de aquí!’, la versión inglesa de Supervivientes.

Y es que, aunque uno de los temores de su participación en el reality podría ser el desvelar detalles desconocidos de la Familia Real, lo cierto es que a lo largo de los años ya ha dado pequeñas pinceladas sobre su relación con la Corona. Fue en septiembre de 2021 cuando el marido de Zara Tindall reveló un divertido incidente que tuvo con el príncipe Enrique en 2003 mientras celebraran la victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo de Rugby.

Al parecer, una noche de “borracheras” llevó a Mike y a su compañero de equipo, Iain Balshaw, ha idear un plan en el que poner a prueba de seguridad del hijo de Lady Di. Ambos pensaron que era buena idea intentar agredir al príncipe para comprobar cuánto tardarían sus guardaespaldas en inmovilizarlos. Y es que, aunque todo parecía ser una broma, les salió cara, pues los guardias de seguridad de Enrique entraron rápidamente en acción y en tan solo “unos segundos” estaban en el suelo. Un incidente que tuvo lugar hace ya una década, pero que seguiría siendo un tema de conversación en el Palacio de Buckingham, según el televisivo. Y es que, ahora que el príncipe Enrique y Meghan Markle ya no forman parte de la monarquía, sus seguridad real se ha visto reducida a lo más mínimo.

Desde entonces, se desconoce la relación entre Mike y Enrique, aunque todo parece apuntar a que no mantienen un vínculo estrecho. Fue durante el Jubileo de Platino de Isabel II cuando el ex jugador de rugby tuvo presuntamente un desafortunado comentario hacia el nieto de la Reina. Según The Mirror, el marido de Zara habría confesado que el príncipe se había comportado como un “capullo”. Unas palabras completamente fuera de lugar, pues tan solo un día anterior, en la misa de Acción de Gracias celebrada en la Catedral de San Pablo, el hijo de Diana de Gales y su mujer se acercaron a Mike y Zara para intercambiar unas palabras.

Ahora, con su participación en el reality de supervivencia, el nombre de Mike Tindall volverá a copar titulares. Y es que, aunque todas las miradas están puestas sobre él, se cree que el gran protagonista de la actualidad será el príncipe Enrique cuando salgan a la luz sus memorias.