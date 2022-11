Kate Middleton ha debutado como patrona de la Rugby Football League en su primer partido. Wigan ha sido testigo del enfrentamiento entre el equipo de Inglaterra y el de Papúa Nueva Guinea, un partido pasado por agua que no ha impedido a la princesa de Gales estrenarse en esta nuevo puesto, pues fue el pasado mes de febrero cuando la mujer del príncipe Guillermo tomó el testigo del príncipe Enrique tras su marcha de Palacio.

Y es que, tras el Megxit, la Reina Isabel tomó la decisión de que fuese su nieta política la sustituya del príncipe Enrique como patrocinadora real de la Rugby Football Union. Un cargo que el nieto de la soberana asumió en 2016, con una implicación tal que llegó incluso a participar en una fiesta con todos los jugadores en 2007 después de haber perdido la Copa del Mundo en París.

Como primera mujer en ejercer este cargo, Kate ha escogido para la gran ocasión una de las prendas más preciadas de su vestidor: el abrigo rojo hecho a medida de Alexander McQueen. Una prenda que ya lució en la presentación de Hold Still durante el confinamiento y que ha querido ‘tunearla’ con una amapola roja colgando en la solapa como homenaje a los miembros de las fuerzas armadas y civiles fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Será el próximo 13 de noviembre cuando Londres celebre el Día del Recuerdo, el primero sin la Reina Isabel II, que el año pasado ya no pudo asistir por su complicado estado de salud.

Un debut que llega justo en mitad de los rumores sobre su posible embarazo. En estos días, han sido muchos los medios británicos que han afirmado que la princesa de Gales estaría esperando a su cuarto hijo. Según el digital Business Times, la mujer del príncipe Guillermo le habría contado la noticia a Isabel II antes de que falleciese el pasado 8 de septiembre: “Lo que lo convierte en una bendición aún mayor. Literalmente se acababan de enterar. Ella estaba feliz por ellos”. La misma fuente mencionó al medio que el deseo de ser madre de nuevo es algo que lleva rondando en la cabeza de la Princesa hace ya varios años, por lo que habría estado insistiendo al hijo de Lady Di que, dos años después, parece haber cambiado de opinión.

Sea como fuere, lo cierto es que Kate Middleton está cada vez más resplandeciente. Además, como nueva princesa de Gales, su papel en la Corona es cada vez más notable. Tanto es así, que ella misma se ha encargado de informar a través de las redes sociales que este año, al igual que el pasado, será la anfitriona de la gala anual celebrada con motivo de la Navidad. El próximo 15 de diciembre, la mujer del príncipe Guillermo volverá a ser la absoluta protagonista de un evento organizado por ella misma en colaboración con la Royal Foundation.

Además, este año, se homenajeará a la fallecida Isabel II con un servicio religioso que mostrará los valores que defendió durante su vida y su reinado. Un concierto que se retransmitirá en Nochebuena y en el que se espera que la princesa de Gales vuelva a demostrar sus dotes ante el piano, tal y como hizo la edición pasada en la Abadía de Westminster bajo el ritmo de For Those Who Can’t Be Here.