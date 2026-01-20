Miguel Bosé ha sido implacable y ha pedido la dimisión inmediata del Gobierno de España y, concretamente, ministro de Transportes, Óscar Puente. El artista, que siempre ha sido muy crítico con el Ejecutivo y con Pedro Sánchez, ha aparecido en su cuenta de X -llamado anteriormente Twitter-, para mostrar sus condolencias con respecto a la tragedia ferroviaria de Adamuz. Sin embargo, no solo se ha limitado a mostrar su más sentido pésame, sino que ha pedido responsabilidades.

Miguel Bosé pide la dimisión de Óscar Puentes

La hemeroteca de Óscar Puente le persigue en estas últimas 48 horas tras el mortal accidente del tren Córdoba-Madrid en Adamuz. Las redes sociales han recuperado una intervención del político en fecha del 17 de septiembre del 2024 en el que aseguró que, «España vive el mejor momento de su historia» en relación con los transportes ferroviarios. Unas palabras que repitió hasta en cuatro ocasiones y que hoy le está pasando factura -ya que tampoco ha entonado el mea culpa en esta ocasión-. Es más, se ha exculpado por completo de los daños. «La vía está completamente renovada, se han invertido 700 millones de euros en este trazado del AVE del que forma parte el tramo en el que se ha producido la tragedia. Es tremendamente extraño, muy raro y muy difícil de explicar», zanjó.

Más allá de todos los comentarios y críticas que ha recibido por sus desafortunadas palabras, Miguel Bosé no ha dudado en sumarse a la oleada de ciudadanos que públicamente han pedido la dimisión del Ejecutivo. «Mis condolencias y pesar a las familias de los fallecidos en el accidente de tren en Ademuz, Córdoba. Ni imaginar se puede, el dolor por el que pasan, ni la rabia con la que llora España entera», comienza diciendo el artista en su perfil de X.

Ha sido entonces cuando el intérprete de Como un Lobo ha puesto de manifiesto que no es la primera vez que el Gobierno de España establece medidas de precaución ni llega a tiempo: «Otra desgracia más que podría haberse evitado. Otra de muchas tantas, constantes y sin tregua. Una vez más, los de siempre demuestran su incapacidad para gobernar, y su desprecio hacia los españoles y hacia España entera».

"MIS CONDOLENCIAS Y PESAR A LAS FAMILIAS DE LOS FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE DE TREN EN ADAMUZ, CÓRDOBA. NI IMAGINAR SE PUEDE, EL DOLOR POR EL QUE PASAN, NI LA RABIA CON LA QUE LLORA ESPAÑA ENTERA. OTRA DESGRACIA MÁS QUE PODRÍA HABERSE EVITADO. OTRA DE MUCHAS TANTAS, CONSTANTES Y…

Finalmente, el hermano de Lucía Bosé ha exigido encarecidamente, aunque muy enfadado, que el gobierno formado por Pedro Sánchez -así como el presidente- dimitan por el bienestar del país ante lo que Bosé considera una gestión nefasta y negligente por todo lo ocurrido desde que llegaran a Moncloa: «Se prolonga sin aliento, la agonía de este enroque enfermizo de un gobierno tóxico, mientras se extiende la miseria que minuciosamente diseñan. Pedimos la dimisión general del gobierno entero y por supuesto la del ministro de Transportes, Óscar Puente, de forma fulminante e inmediata. Ya no tienes perdón, chaval».