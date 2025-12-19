Óscar Puente ha sido abucheado por su público. El ministro de Transportes ha acudido a la tradicional cena de gala del Teatro Real de Madrid, que tiene fines solidarios y cuyo cubierto individual -según desliza en su web-, tiene un coste de 1.400 euros.

Siempre que su agenda se lo permite -y debido a su pasado como actor-, Puente es un rostro habitual en eventos artísticos o musicales -de hecho, el año pasado no se perdió el gran concierto de Taylor Swift, de la que es fan, en el Santiago Bernabéu-. Es por ello que el ministro del gobierno de Pedro Sánchez no se ha perdido esta gala a la que también ha asistido Mónica García, ministra de Sanidad de España, que iba casi camuflada, evitando así la tensión que sí que le cayó a Puente.

Óscar Puente a su llegada al Teatro Real. (Fotos: Gtres)

A su llegada al Teatro Real, el ministro de Transportes ha sido abucheado por los curiosos que esperaban a la puerta del evento, un recibimiento que seguro no esperaba. «Fuera, fuera, fuera», se escuchaba tras su salida del coche oficial. Pese a ello, el político ha mantenido el tipo y ha hecho caso omiso a las críticas del pueblo.

Así fue la noche ‘real’ de Óscar Puente

A las 18:45h de este jueves, Óscar Puente ha hecho su entrada a las inmediaciones del Teatro Real en el marco de la tradicional cena de gala navideña -y solidaria-, que se celebra cada año y cuyo objetivo es recaudar donaciones destinadas a proyectos de sostenibilidad centrados en la gestión responsable de recursos, el compromiso medioambiental y la innovación cultural.

En un año convulso para el PSOE, empañado por la corrupción, el ministro -vestido de traje oscuro, tal y como se requería en el dress code-, no ha querido faltar a esta cita artística que recuerda a su etapa como actor.

Así fue la cena de gala navideña organizada en el Teatro Real. (Foto: Teatro Real)

Tras la recepción, a las 19:30h ha tenido lugar un recital dividido en dos actos. El primero de ellos, de 40 minutos, protagonizado por obras de Bellini, Tosti, Liszt, Donizetti y Verdi. La segunda parte, con Xabier Anduaga como tenor y Maciej Pikulski al piano, se han recitado piezas musicales de Liszt, Schubert-Liszt, Reynaldo Hahn, Jacinto Guerrero y Pablo Sorozabal.

En la página web del evento, también apuntan cómo se puede inscribir en este acto y la manera de asistir. Concretamente existen tres modalidades para conseguir mesa para la gala y que son aportaciones sujetas a desgravación fiscal: embajador -cuyo precio es de 14.000 euros entre doce comensales-, patrocinador -12.000 euros por 10 comensales- y el cubierto individual, de 1.400 euros.

Además, el Teatro Real, en esta cena, también invita a que las personas que no puedan asistir aporten su donativo con la Fila 0, para apoyar la mencionada iniciativa cultural.

El dinero que tuvieron que pagar los asistentes. (Foto: Teatro Real)

Finalmente, y hasta las 23:30h tuvo lugar la última parte del evento: una cena de gala en el escenario, que se sirvió a las 21:25 h.

Sin lugar a dudas, esta era una gala que Puente no se podía perder por varias razones. La primera de ellas para apoyar el arte y la segunda por su fin solidario. Además, desde el 2017, este evento se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas de la temporada y que reúne, cada año, a grandes figuras de la lírica, la danza y la música.