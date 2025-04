Meghan Markle sorprende con su selección especial de Pascua que tú también puedes comprar

Meghan Markle inició el 2025 dando un giro a su imagen pública: volvió a abrirse su cuenta de Instagram, perfil que hoy en día reúne cerca de 3 millones de seguidores de todo el mundo. Después de que su usuario ligado a la Casa Real británica (@SussexRoyal) desapareciera a raíz de desvincularse por completo del Buckingham Palace, la mujer del príncipe Harry tomó la decisión de iniciar una nueva etapa en el universo 2.0.

A través de la citada plataforma, Meghan Markle comparte, entre otras cosas su estilo de vida. De hecho, en las últimas horas ha ejercido en el rol de influencer al recomendar varias prendas y productos que tú también puedes comprar con tan solo un click.

Meghan Markle en un acto. (Foto: Gtres)

Markle, que colabora con Shop the easter edit, ha publicado varias prendas y productos que recomienda. Para los más pequeños de la casa ha seleccionado un pijama de dos piezas que es tendencia en estos momentos. Se trata de un conjunto formado por una chaqueta de cuello solapa con bolsillo en uno de los laterales y botonadura central que combina a la perfección con el pantalón de líneas rectas, ambos patrones están diseñados con un estampado de cuadros blancos y azules, aunque se puede encontrar en otros tonos como el negro, rosa y azul marino. Pertenece a la firma Petite Plume y tiene un precio de 51 euros y lo puedes encontrar para niños hasta los 2 años.

Pijama de cuadros de niño. (Foto: Petite Plume)

Por otro lado, como buena amante de la decoración mediterránea que es, Meghan Markle también ha hecho una selección de artículos para adornar la casa con un estilo único, minimalista que se fusiona con lo clásico.

Jarrón de cerámica blanco. (Foto: Afloral)

En este caso, la esposa del príncipe Harry ha escogido un jarrón de la tienda Afloral que cuesta 38 euros. En cuanto a su estructura, el producto en cuestión tiene dos asas a ambos laterales y es más ancho por la parte inferior que por la superior. Es ideal para colocar un ramo de flores para aportar ese toque de color y calidez al hogar.

Mantel floral azul. (Foto: Serena & Lily)

También para convertirte en el mejor anfitrión, Meghan ha elegido un mantel de la firma Serena & Lily. Se trata de un accesorio ideal para decorar tu mesa que presenta un estampado floral en blanco y azul. Aunque si lo prefieres puedes optar por otras opciones como el verde y el azul. Este producto tiene un precio de 104 euros y, lo mejor de todo es que puedes elegir el tamaño para que así se adapte a la perfección.

Esta colaboración llega días después de que la duquesa de Sussex lanzara su propia marca de productos culinarios, primero bajo el nombre de American Riviera Orchard y, desde hace poco más de un mes como As Ever. Fue el 2 de abril cuando los artículos vieron finalmente la luz, aunque llevaba semanas promocionándolos a través de las redes sociales. Meghan Markle y su equipo pusieron a la venta en Estados Unidos los ocho productos que fueron todo un éxito de ventas. «Puede que nuestros estantes estén vacíos, ¡pero mi corazón está lleno! Se agotaron (las existencias) en menos de una hora y no tengo palabras para agradecerles… Por celebrar, comprar, compartir y creer. Esto es solo el comienzo», expresó, orgullosa del resultado obtenido.