De un McAuto a las Campanadas de Mediaset: la imparable evolución de Xuso Jones

Murciano, cantante, comunicador y creador nato, Xuso Jones se ha ganado a pulso su hueco en la televisión española. Lo que empezó como una anécdota viral hace más de una década, un joven que pedía su pedido en un McAuto cantando, se ha convertido en una carrera sólida y versátil que hoy culmina en un nuevo hito: presentar las Campanadas 2025 de Mediaset España junto a Sandra Barneda. «Queremos unas Campanadas con emoción, complicidad y energía positiva», ha explicado el grupo en su comunicado oficial.

No será su primera vez despidiendo el año ante las cámaras: ya lo hizo para la televisión pública murciana durante tres años consecutivos, entre 2020 y 2023. Sin embargo, hacerlo ahora en el prime time nacional, junto a una figura tan consolidada como Barneda, supone su consagración definitiva como comunicador de primer nivel.

Un sueño que comenzó con una canción en un coche

Jesús Segovia Pérez, conocido artísticamente como Xuso Jones, nació en Murcia en 1989. Estudió Turismo, pero la música fue siempre su verdadera pasión. En 2011, grabó un vídeo improvisado en el coche, pidiendo un menú de McDonald’s mientras cantaba. El clip se viralizó de inmediato, superando millones de visitas en pocas horas.

Aquella espontaneidad, tan característica en él, llamó la atención de los medios y las discográficas. A partir de ese momento, su vida dio un vuelco. En cuestión de meses pasó de ser «el chico del McAuto» a firmar su primer contrato discográfico y publicar su álbum Part 1 (2013), grabado en Los Ángeles. Su talento y carisma le llevaron incluso a telonear a Justin Bieber, Selena Gómez o Jessie J en grandes escenarios.

El salto a la televisión: talento, humor y cercanía

La popularidad de Xuso no se limitó a la música. En 2013 se incorporó como concursante a Tu cara me suena, donde conquistó al público y quedó tercer finalista. Su naturalidad y sentido del humor lo convirtieron en un rostro habitual de la televisión, participando más tarde en Tu cara me suena mini, Objetivo Eurovisión -donde rozó la oportunidad de representar a España- y MasterChef Celebrity, en el que mostró su lado más humano y autocrítico.

Lejos de limitarse a los focos, Xuso supo reinventarse como comunicador. En 2024 se puso al frente de Lo sabe, no lo sabe, el concurso callejero de Cuatro que regresó más de una década después de su estreno original con Juanra Bonet. El formato, en el que los participantes deben encontrar a personas que sepan (o no) las respuestas para ganar dinero, ha devuelto a la cadena su espíritu más dinámico y cercano. Su fichaje fue un acierto: la simpatía y la energía de Xuso han conseguido conectar con el público, convirtiéndolo en una de las caras más queridas del grupo Mediaset.

Xuso Jones en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Además, con más de dos millones de seguidores en Instagram, Xuso Jones es también uno de los creadores digitales más activos y queridos del panorama español. Su humor blanco, su espontaneidad y su capacidad para reírse de sí mismo le han convertido en un referente de la comunicación positiva. Su pódcast Poco se habla, que conduce junto a Ana Brito, es una de las propuestas más escuchadas en Spotify y YouTube. Por él han pasado figuras del entretenimiento, la música y la cultura, siempre en un tono distendido que refleja el espíritu de su autor: naturalidad, cercanía y alegría. Además, su faceta musical sigue muy viva: en los últimos años ha colaborado con artistas como Funambulista (Troya) o Bombai (Tequila), y recientemente lanzó el tema Pelis de amor, junto a Masi.

El lado personal de Xuso Jones

Fuera de los focos, Xuso vive una etapa personal especialmente feliz. El pasado mes de mayo se casó en una ceremonia íntima en Murcia con su pareja, un anestesista al que define como «mi alma gemela». El enlace, que se celebró rodeado de familia y amigos, entre ellos la cantante Ruth Lorenzo -que cantó durante la ceremonia-, fue para el murciano «el mejor día de su vida». La pareja disfrutó de una luna de miel que recorrió París, Las Vegas y México, y desde entonces viven con discreción, alejados del ruido mediático. «Mi marido no tiene redes sociales y eso me encanta», confesó en una entrevista. «Nos cuidamos muchísimo y nos respetamos por encima de todo».