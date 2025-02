Marta Pombo planta cara a los comentarios sobre su cuerpo: "Bastante fuerte es un postparto"

Aunque el postparto es una etapa que trae consigo muchos cambios físicos y emocionales, Marta Pombo no es ajena a los comentarios malintencionados que siguen llegando de los haters. Y es que, a pesar de ser madre de mellizas recién nacidas, la influencer ha demostrado, a sus 33 años, que las críticas sobre su cuerpo ya no le afectan como antes. Marta, que dio la bienvenida a sus pequeñas en septiembre de 2024, ha aprendido con el tiempo que lo que más importa es cómo te sientes contigo misma y no lo que piensen los demás.

A la hermana de María Pombo nunca le ha preocupado no tener el cuerpo de una modelo, porque jamás lo ha sido, y eso está lejos de ser un problema para ella. Las críticas, sin embargo, han sido una constante a lo largo de su carrera, y es que parece que, sin importar lo exitoso que seas en otros aspectos de la vida, siempre habrá quienes reduzcan todo a un solo factor: el físico. Por eso, y con la intención de inspirar a todas esas personas que luchan con inseguridades sobre su cuerpo, ha decidido compartir una reflexión muy personal a través de Instagram.

Marta Pombo posando en una fotografía de sus redes sociales.

«No tengo cuerpo de revista ni pretendo tenerlo. Y puede que jamás recupere mi cuerpo de antes, y no pasa nada. Bastante heavy es un postparto, que se cae el pelo, estás cansada, tu cuerpo está hecho papilla como para sentir la presión de estar perfecta. Algunas se recuperan genial y otras tardamos un poco más», compartió Marta con total sinceridad. Una manera de recordarnos que cada cuerpo es único y cada proceso, especialmente el posparto, tiene su propio ritmo.

La respuesta de Marta Pombo a todos aquellos que critican su cuerpo. (Foto: Redes Sociales)

Con esas palabras tan firmes y claras, se ha defendido ante aquellos comentarios poco amables que algunas seguidoras le dejan en sus redes sociales. En lugar de darles espacio, prefiere dejarlos pasar, dejando claro que se quiere y se acepta tal como es. «Si acabas de dar a luz tranquila, tu cuerpo se ve como se tiene que ver, recuperándose de crear vida que no es poco», ha afirmado con total seguridad, mostrando que está en paz con los cambios naturales que ocurren después de ser madre. Y no duda en añadir: «Si no tienes nada bueno que decir, mejor no decir nada». Un mensaje claro para quienes piensan que su opinión sobre el cuerpo ajeno es relevante.

Pero no se queda solo en esa respuesta. En su perfil, Marta ha querido lanzar una reflexión aún más profunda sobre estos comentarios impertinentes. “He dado a luz hace menos de seis meses, tengo la tripa flácida e hinchada, tengo cara de cansada porque estoy cansada. Manejo mucha carga mental», compartió. No le importa mostrar su vulnerabilidad, porque sabe que ser madre y trabajar no es tarea fácil. «Tengo tres hijas, dos mellizas y trabajo, como cualquier otra madre y mujer», agregó, con la claridad de quien no siente la necesidad de justificar cada aspecto de su vida.

Marta Pombo en una foto familiar con su hija mayor, Matilda. (Foto: Redes Sociales)

La creadora de contenido ya tiene una familia numerosa junto a Luis Zamalloa. La hermana de Lucía Pombo, quien primero fue madre de la pequeña Matilda, sumó recientemente dos nuevos integrantes a la familia, las mellizas María y Candela. Fue en marzo de 2024 cuando Marta compartió la emocionante noticia de su embarazo a través de sus redes sociales: «La familia crece. Este 2024 va a ser un año muy especial, ¡Viva la vida!», escribió con entusiasmo en aquel momento.