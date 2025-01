La llamativa confesión de María Pombo: "No volvería a ser socia de una de mis hermanas"

Los Pombo han regresado con más fuerza que nunca. La que podría considerarse como una de las familias más conocidas de la red acaba de estrenar la cuarta temporada de su docureality en Amazon Prime y, como no podía ser de otra manera, han vuelto a dejar al descubierto su faceta más personal y privada delante de las cámaras. Una actitud que ha generado nuevamente un gran interés por conocer los entresijos del clan. Entre los aspectos más destacados se encuentra el patrimonio y los negocios que sustenta María Pombo más allá del universo 2.0. Un aspecto que ha querido tratar en la última entrevista que ha concedido.

La influencer ha confesado que La Martinuca es el negocio que más rentabilidad le estaría aportando a día de hoy. Se trata de una cadena de restauración especializada en la venta de tortillas de patatas a domicilio. Pero, además de formar parte de la industria gastronómica, María también ha tenido la oportunidad de adentrarse como empresaria en otros ámbitos como el textil. Una experiencia que le ofreció una gran lección que a día de hoy lleva por bandera y que ha dejado sorprendidos a propios y extraños.

María Pombo en Madrid. (Foto: Gtres)

«Yo te diría que jamás me volvería a asociar con una hermana», comenzaba a explicar la creadora de contenido. «Al final siempre crispa el ambiente. Cuando hay un momento de estrés o de que las cosas no salen tan bien, es complicado para unas hermanas», sentenciaba. Añadía que no es lo mismo formar un negocio con alguien a quien no conoces de nada que con un familiar, aunque para ella siempre hay ciertos requisitos que debe cumplir cualquier persona que quiera llevar a cabo un proyecto conjunto. «Es necesario que cubran tus carencias. Es positivo tener socios», expresaba.

Estas declaraciones hacen referencia a Tipi Tent, el negocio que fundó junto a su hermana Marta y el que fuera su cuñado y del que, finalmente, decidieron dejar de formar parte el pasado año «porque empezaba a ser un problema para ellas», tal y como admitió la propia María ante los micrófonos de Gtres.

Según ha contado María Pombo en el podcast Ac2ality, Pablo Castellano, su marido, forma parte de todos y cada uno de sus negocios. «Es una persona que me complementa muchísimo. Yo soy muy buena en ventas y en comunicación, pero Pablo es muy bueno en números y en logística. Nos complementamos muy bien», explicaba, dejando entrever que confía ciegamente en el tándem que forman. Estas palabras dejan al descubierto que, más allá de la década que llevan juntos y de los dos hijos que tienen en común, ambos también están unidos por todos sus proyectos empresariales.