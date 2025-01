Este 24 de enero es un día muy señalado para la familia Pombo, dado que sale a la luz la cuarta temporada del documental que protagonizan. Ha sido precisamente gracias a la emisión de estos nuevos capítulos donde se ha podido conocer un episodio que vivieron en el pasado Víctor Pombo, conocido ya como Papín, y su mujer, Teresa Ribó.

Lucía Pombo cuenta con total naturalidad que está «aquí» por su madre Teresa. «Eso, cuenta los trapos sucios», dice por su parte su hermana Marta. «Cuando me dijo que estaba embarazada le dije que habría que abortar. Y me dijo: ‘¿abortar? ¡Abortar tú!’», confiesa Víctor ante las cámaras.

Víctor Pombo en el documental. (Foto: Prime Vídeo)

Después, en los totales de la docuserie (que es todo un éxito), el empresario asegura que se arrepentirá «toda la vida» de aquella petición y al mismo tiempo agradece que su mujer no le hiciese caso. «Pensé que no era el momento y ella me dijo que me fuera a tomar por culo», recuerda sobre la escena que tuvo lugar en el año 1989.

Víctor Pombo y Teresa Ribó. (Foto: Prime Vídeo)

Por su parte, Lucía también explica su punto de vista en este primer capítulo. «Es verdad que hay veces que un niño no nos viene bien, pero esos niños, esa vida que tienes dentro acaba siendo una persona como yo, que a día de hoy soy la favorita de mi padre», dice.

María Pombo opina sobre el aborto

En 2018, María Pombo quiso hacer un preguntas y respuestas a través de su perfil de Instagram. Fue entonces cuando confesó que estaba «en contra» del aborto. «Pienso que si eres responsable/maduro para mantener relaciones sexuales, también tienes que serlo para asumir las consecuencias. Abortar significa perder una vida. Aunque también entiendo que hay situaciones puntuales donde es entendible tomar esa decisión», indicó.

Se convierte en tendencia una opinión personal de una #influencer sobre el #aborto. Seguro que ella (Maria Pombo) no quería que tuviese esta repercusión y seguro que estas perdiendo seguidores, pero la fama es así… pic.twitter.com/TFfC8WUfqP — ΛLΣX (@marasfero) July 17, 2018

Poco después recibió una lluvia de críticas al dar su opinión sobre este asunto. «Iba a poner un mensaje que llevo escribiendo todo el día, pero la verdad que lo resume mejor la siguiente frase», indicó. «Esos que dicen que son como son y merecen respeto, son los mismos que no respetan a los que también son como son, pero diferente entre ellos», fue la frase escogida.

María Pombo en Madrid. (Foto: Gtres)

«No estoy ni preocupada, ni dolida, ni triste de leer esos mensajes. Simplemente lo pongo para que veáis lo que significa la libertad de expresión para esa gente que la exige», comentó también.