Situación crítica la que vive España tras el paso de la DANA. El 29 de octubre el temporal dejó a su paso unas catastróficas consecuencias en nuestro país, sobre todo, en la Comunidad Valenciana. Además de aumentar la cifra de fallecidos, también el número de desaparecidos cada vez es mayor. También, lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento azotaron Madrid.

En medio de esta delicada situación, Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo ha recibido una oleada de críticas en la red. ¿El motivo?: pedir comida a domicilio en plena tormenta.

Marta Pombo y Luis Zamalloa en Madrid. (Foto: Gtres)

El odontólogo, que acudió anteriormente a los Premios Vanitatis, no dudó en grabar el momento exacto en el que recogía el pedido. «Familia, buenas noches. Acabo de llegar a casa. Bueno, no sé, por decir algo, porque he pillado el diluvio universal. Vengo del centro, que estaban los premios Vanitatis», indicó minutos antes.

Supongo que en su cabeza sonaba espectacular pic.twitter.com/Az3JAD7RKM — 🙂 (@noruleshere195) October 30, 2024

«Y aquí estoy, en casita, por fin. Me he pedido un ‘macas’. Hoy es día de darle al de Glovo propina, ¿eh? Se la voy a dar en cash, además, porque en una lluvia se ha comido, el pobre. Que nada, chavales, buenas noches, sed felices, trabajad mucho, que todavía no se ha pagado», prosiguió. La escena ocurrió, aproximadamente, a las once de la noche, que fue cuando Luis Zamalloa publicó el vídeo en forma de story. «Con la que está cayendo en Madrid no se merece menos este máquina», dijo.

Marta Pombo y Luis Zamalloa en una boda en Madrid. (Foto: Gtres)

En el clip se podía ver cómo el repartidor llegaba a su casa, empapado por las lluvias, para entregar el pedido. «Muy buenas», dijo el trabajador que entregó la bolsa al también creador de contenido. «La que te ha caído, ¿eh?», comentó Zamalloa al tiempo que le entregó una propina de 10 euros . «Hoy te lo has ganado, macho», indicó. «Que tenga una buena noche», contestó el repartidor. «Igualmente, que te sea leve», terminó diciendo Luis.

Lluvia de críticas

Tras lo ocurrido, numerosos internautas no dudaron en arremeter contra Zamalloa, que al ver lo que estaba sucediendo borró el vídeo. «Por cierto, los que pedís comida a domicilio con temporales no sé en qué narices pensáis. Encima lo sube a las redes como si por dar 10 euros fuera la leche con la que caía ayer en Madrid», «Luis Zamalloa grabó un vídeo súper orgulloso de darle 10 euros a un repartidor por llevarle una hamburguesa en pleno diluvio ¿Pensaba que le íbamos a hacer la ola? El vídeo lo ha borrado, claro», «Hay que tener muy poca vergüenza…», han sido solo algunos de los comentarios.