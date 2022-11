La significativa respuesta de María Pombo a la pregunta sobre su posible embarazo

María Pombo vuelve a estar situada en el ojo del huracán. Era hace tan solo unos días cuando la influencer se convertía en la invitada estrella de La Resistencia, probablemente sin llegar a imaginar que su entrevista generaría una gran controversia. Y es que, la madrileña se ofrecía a mostrar su galería de imágenes en pleno directo del programa y frente a David Broncano, haciendo saltar las alarmas ante un posible embarazo apenas dos años después de haber dado a luz a su primer hijo con Pablo Castellano, Martín.

Entre el carrusel de instantáneas que la ex de Álvaro Morata guarda en su teléfono móvil, había varias que llamaban la atención a los espectadores. En la primera de ellas aparecía reflejado un test de embarazo, mientras que alrededor de esta había una serie de fotografías en las que aparecía una persona visiblemente emocionada. Por último, también se podía ver una imagen de una chica luciendo barriguita, dejando entrever que estaba en la etapa inicial de su embarazo. Como no podía ser de otra manera, todas las miradas apuntaban hacia la dueña del dispositivo, que quizá podría estar ocultando este periodo de gestación hasta los primeros tres meses, sobre todo teniendo en cuenta que el trimestre inicial del embarazo es crucial para saber si todo va bien antes de dar pasos en falso ante casi tres millones de seguidores.

Sea como fuere, la creadora de contenido no ha querido hacer declaraciones al respecto dentro del universo 2.0, dando pistoletazo de salida a un viaje de lo más especial junto a su marido, su hijo y otros influencers hacia Disneyland París. María ha disfrutado de dos días cargados de magia en compañía de su pequeño, aunque todo lo bueno llega a su fin, y ha sido durante esta misma tarde cuando Pombo y su familia han puesto rumbo a Madrid para dar continuidad a sus respectivos quehaceres laborales. Una ocasión en la que las cámaras de la agencia Gtres aguardaban su llegada en el aeropuerto para elaborar la gran pregunta: ¿Está embarazada María Pombo?

Haciendo gala de su simpatía, la influencer no ha dudado en dedicar una sonrisa a todos los reporteros que se habían desplazado hasta el enclave mencionado para grabar su llegada en familia a tierra española. No obstante, en todo momento María se ha negado a responder a la incógnita que ha recorrido todo el país en los últimos días: “No tengo nada que decir”, repetía en diversas ocasiones. Un gesto con el que dejaba entrever que no estaba dispuesta a desvelar la verdad, aunque fuera una negación o una afirmación.

¿Estarán a punto de convertirse en padres por segunda vez Pablo Castellano y María Pombo? Todo apunta a que habrá que dejar pasar el tiempo para saber la respuesta, aunque este nuevo bebé se uniría al baby boom de influencers con dos creadoras de contenido muy conocidas en esta lista: María García de Jaime y María Fernández-Rubíes.