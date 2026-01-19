Manuel Carrasco ha abierto su corazón como nunca para contar que su vida no ha sido color de rosas, como su infancia. Eso sí, nunca dejó de soñar y, por su constancia y su talento, se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos de la industria musical. Ahora, el cantante andaluz se ha sentado en el programa de Jordi Évole para recordar y narrar en primera persona sus humildes orígenes en Isla Cristina, Huelva.

Manuel Carrasco habla de su humilde infancia

Tras más de dos décadas dedicado en cuerpo y alma a la música, los frutos son una vida de éxitos y tranquilidad económica que ahora vive Manuel. Una situación que no siempre ha sido así, ya que su infancia estuvo marcada por la humildad y el esfuerzo de sus progenitores para llegar a fin de mes.

Manuel Carrasco en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Según ha contado el intérprete de Mujer de las Mil Batallas, cuando era tan solo un niño residía junto a sus padres y cuatro personas más en una habitación de un piso de protección oficial de 60 metros cuadrados. «Todo el mundo veníamos de marineros, mariscadores, buscavidas. Había de todo allí, la droga que había. Vivimos allí porque no había otra cosa. Nosotros íbamos al comedor del colegio, que también nos subvencionaba el ayuntamiento, porque éramos muchos y era difícil. Eso sí, la dignidad estaba presente», ha relatado. De hecho, ha explicado que al colegio siempre iba «con libros prestados».

Además, el artista ha desvelado que la situación de sus progenitores no fue nada fácil, ya que su padre, «estaba unos 20 días fuera de casa, en Marruecos» y que su madre «no paraba»: «Ella trabajaba en la fresa y siempre ha sido la capitana de la casa. Ella no ha visto una película entera. Está inquieta… Yo sufría con el oficio de mi padre muchísimo. Cada cierto tiempo había un naufragio allí y había gente que moría en el mar. En mi bloqué murió un hombre y en el de enfrente otro. Tenía miedo de que a mi padre le pasara». Un episodio que marcó mucho su niñez, ya que ha explicado que «nunca se le olvidarán los lamentos de esas mujeres».

Manuel Carrasco y Almudena Navalon en los premios Woman. (Foto: Gtres)

El arte siempre ha estado en la sangre de Manuel en sus distintas formas. El de Huelva ha recordado que en un comienzo se dedicaba a la pintura: «Mi hermano mayor entró ahí y ahí fuimos cayendo todos, en obras, subidos a un andamio. Lo que sí hacíamos era ir a mariscar, a coger coquinas, esas las vendíamos. O nos la recompraban otros que vendían o íbamos a la puerta de un supermercado y la intentábamos vender y ahí lo pasaba mal, porque aparecía la chavalita que te gustaba y dejaba el cubo de las coquinas y te daba mucha vergüenza, tendríamos 11 años».

Todas estas vivencias han supuesto que sea muy consciente a la hora de educar a sus hijos en común con Almudena Navalón. Aunque tienen muchas más facilidades, lo cierto es que Carrasco quiere que sus vástagos peleen por conseguir sus sueños: «Esa educación que yo tenía y que me ha valido de tanto, intento transmitírsela a mis hijos en la manera de vivir, en la manera de comportarme».