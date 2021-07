Almudena Navalón se reinventa. La mujer de Manuel Carrasco ha presentado ‘Origen’ , su nueva línea de joyería de la mano de Denis Marlon, una marca dedicada a moda y complementos. ‘Origen’ es una importante apuesta para Navalón, una línea de productos con diseño exclusivo. Todas las piezas han sido diseñadas y fabricadas en España una a una, a mano y desde cero, sin recurrir a moldes prefabricados. Esto hace que sean productos exclusivos y limitados.

Diseñados por Almudena Navalón en colaboración con un maestro joyero, según todos los cánones de calidad establecidos y cumpliendo escrupulosamente la ley vigente española en materia de fabricación y procesos químicos de joyería. Las piedras y materiales que se han empleado en cada una de las piezas son de alta calidad y se encuentran engastadas para que la sujeción sea más resistente y duradera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Almudena Navalon Martin (@almunavalon)

La marca nace con el compromiso de llevar a cabo la fabricación de productos con sello español. ‘Origen’ apuesta por una fabricación más sostenible y ecológica, que favorece la economía local y circular. La colección Origen debe su nombre a que quiere hacer referencia al origen de los metales preciosos. La propia Almudena lo ha explicado en su cuenta de Instagram, donde ha compartido un post con un vídeo promocional de la línea de joyas: “ya está aquí Origen. Desde el corazón de las Minas de Riotinto… Me siento feliz de compartir con vosotrxs este trabajo que ya por fin es vuestro! Hechas a mano en #Córdoba. Gracias por confiar en nuestra filosofía y acompañarnos. Espero que os gusten mucho @denismarlon_group. Y gracias a mi maravilloso equipo: @franborrego.web @karlosanz @manuelmejias.t @antoinella @espinosablues @candelatovar @riffproducciones”, ha escrito la periodista. El vídeo de la campaña se ha realizado precisamente en las Minas de Riotinto, en la provincia de Huelva, de donde Almudena Navalón es originaria precisamente.

Este no es el único proyecto de Almudena con la marca Denis Marlon. La firma cuenta además con una línea exclusiva de zapatillas de hombre y mujer, que se caracteriza por ofrecer unas sneakers de gran calidad, confortables, hechas en España de forma artesanal. Esto supone, al igual que en el caso de las joyas, que no haya dos iguales. A día de hoy, existe un número limitado de unidades que, una vez se agotan, no se reponen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)



Hasta la fecha han sido muchos los rostros conocidos que han apostado por la marca, como Paula Echevarría, Aitana, Luis Fonsi, Mike Bahía, Manuel Carrasco, David Bisbal, India Martínez, Melendi o Javier Ambrossi. Fue el cantante Manuel Carrasco uno de los primeros en lucirlas y compartirlo a través de las redes, en un gesto de apoyo a este proyecto de su mujer.