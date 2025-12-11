Hecho a mano, azul y viral: el chaleco de IT Spain que Manuel Carrasco ha hecho lucir a Pablo Motos

Manuel Carrasco volvió a ser el centro de atención en El Hormiguero este jueves. El cantante onubense, que actualmente recorre España con su Tour Salvaje, dejó uno de los momentos más comentados de la semana cuando permitió que Pablo Motos se probara uno de sus emblemáticos chalecos: el azul, una de las piezas que más ha destacado en su gira. La imagen, rápidamente viralizada en redes sociales, mostró no solo la cercanía del artista, sino también la fuerza visual y simbólica de una prenda que es mucho más que un simple accesorio.

El chaleco azul, creado por la firma española IT Spain, es una pieza artesanal única, fruto de entre 95 y 110 horas de trabajo meticuloso. Alejado de cualquier producción industrial, se elabora nudo a nudo con cuerdas y cordones, incorporando elementos naturales como plumas y conchas marinas, cuidadosamente seleccionadas. El resultado es un chaleco que no solo viste, sino que se mueve con quien lo lleva, creando un efecto hipnótico sobre el escenario que acompaña cada gesto de Manuel Carrasco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

El color azul, que simboliza el agua dentro de la paleta de elementos de la colección -rojo para el fuego, verde para la vegetación, blanco para el viento y marrón para la tierra-, transmite calma y profundidad. Los flecos largos y los nudos complejos se balanceaban con naturalidad cuando Pablo Motos lo lució en el plató, mostrando cómo la prenda cobra vida y refleja la energía del cantante. Según José, diseñador de IT Spain, «cada pieza busca armonía visual y movimiento. Es un proceso artesanal, sin máquinas, que combina fuerza, poesía y libertad».

Durante la entrevista, Carrasco habló también de los desafíos detrás del espectáculo. Reveló que llega a perder hasta tres kilos por concierto y que, tras cada actuación, le cuesta dormir debido a la adrenalina acumulada. Explicó cómo cuida sus cuerdas vocales utilizando un nebulizador y cómo se prepara física y mentalmente antes de cada show. «Hay algo sagrado en los conciertos; es una energía que me llega y que nos conecta como público y artista. Es un sentimiento de comunidad, de pueblo, de ir a la esencia», explicó.

Manuel Carrasco durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Con todo, el vestuario sigue siendo un elemento central del Tour Salvaje. Cada chaleco, incluido el azul que se mostró en el programa, refleja la estética del proyecto Pueblo Salvaje, un disco que Carrasco describe como un viaje hacia la libertad y la autenticidad. Estas piezas artesanales han acompañado a artistas internacionales como Lady Gaga o Rosalía, y ahora forman parte del sello visual de la gira española, que combina música, escenografía y moda de manera inseparable.

El homenaje de Manuel Carrasco a Robe Iniesta

El artista también rindió homenaje a Robe Iniesta, recientemente fallecido, y recordó momentos complicados de su carrera, como cuando en sus inicios fue obligado a cantar en playback en Tenerife, una experiencia que le hizo pensar que su trayectoria había terminado. A pesar de ello, su cercanía, sencillez y humor llenaron el plató, recordando por qué es uno de los artistas más queridos de España.

Con cuatro conciertos previstos en Sevilla en junio de 2026 bajo el título “Salvaje desde la raíz”, Manuel Carrasco consolida su posición como uno de los artistas más completos del panorama nacional. La aparición del chaleco azul en El Hormiguero no solo destacó por su belleza y complejidad, sino porque mostró cómo la música, la artesanía y la puesta en escena se encuentran en un mismo punto, haciendo que cada detalle de la gira sea memorable.