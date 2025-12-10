La vida más íntima de Manuel Carrasco: su accidente, su boda y el refugio que encontró en su familia

El plató de El Hormiguero se prepara esta noche para recibir a uno de los artistas más queridos de la música española: Manuel Carrasco. El onubense llega en uno de los momentos más brillantes de su carrera, tras un año repleto de éxitos, emociones a flor de piel y una conexión con el público que sigue creciendo con cada disco, cada gira y cada paso que da sobre el escenario. Su visita a Pablo Motos promete ser una celebración de su trayectoria, un repaso a su vida personal y profesional y, también, una ventana abierta a lo que está por venir.

Nacido el 15 de enero de 1981 en Isla Cristina (Huelva), Manuel es un ejemplo de superación marcado por unos inicios humildes que nunca ha olvidado. Hijo de un marinero y de una trabajadora del campo, creció en un entorno donde las cosas costaban, donde el esfuerzo era la norma y donde aprendió a valorar cada logro. A los once años recibió su primera guitarra y, desde entonces, supo que la música sería su camino. Aquella vocación lo llevó a cantar en festivales escolares, en calles y bares, y a desarrollar una sensibilidad artística que pronto daría frutos.

Su vida dio un giro definitivo en 2002, cuando se presentó a la segunda edición de Operación Triunfo. Su voz, su humildad y su carisma lo llevaron a convertirse en uno de los favoritos del público. Finalmente obtuvo la segunda posición, aunque la historia ha demostrado que aquel puesto fue solo el punto de partida de una carrera meteórica. En 2003 lanzó su primer disco, Quiéreme, y desde entonces ha construido una sólida discografía en la que destacan trabajos como Bailar el viento, La cruz del mapa o, más recientemente, Corazón y Flecha. Álbum tras álbum, Manuel se ha mantenido fiel a un estilo propio que fusiona el pop melódico con influencias flamencas, letras sinceras y una interpretación cargada de emoción.

La relación de Carrasco con su público es una de las claves de su éxito. Lo demuestran los récords que ha batido en los últimos años: desde llenar el Estadio de La Cartuja en múltiples ocasiones -incluidos los más de 140.000 asistentes reunidos allí en 2023- hasta abarrotar el Santiago Bernabéu con más de 65.000 personas en 2024. En lo que queda de 2025 y 2026 seguirá ampliando su leyenda con nuevas fechas de su Tour Salvaje y con cuatro conciertos ya confirmados para Sevilla en junio de 2026, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo 18 de diciembre.

La vida personal de Manuel Carrasco

Pero esta noche, en El Hormiguero, Manuel no solo hablará de música. También repasará algunos de los momentos personales que han marcado profundamente su vida: desde aquel accidente en su infancia, que lo obligó a pasar años sometido a operaciones y rehabilitaciones y que, según él mismo ha contado, reforzó su carácter luchador, hasta el fuerte vínculo con su familia y la influencia flamenca heredada de su padre, que despertó en él una sensibilidad musical muy temprana. En ese recorrido vital ocupa un lugar esencial Almudena Navalón, periodista y escritora, a quien conoció en 2013 y con quien mantiene una relación sólida y discreta. Tras varios años juntos, la pareja decidió dar un paso más y se casó en 2018, en una ceremonia íntima celebrada en Cádiz, rodeada de familiares y amigos muy cercanos. Desde entonces, Almudena no solo es su compañera de vida, sino también un pilar emocional fundamental en los momentos de mayor presión profesional.

Juntos han formado una familia que Manuel describe a menudo como su «refugio», ese lugar donde el éxito, los escenarios y las multitudes quedan en un segundo plano. Sus hijos, Chloé (nacida en 2017) y Manuel (nacido en 2020), se han convertido en el motor que impulsa cada una de sus decisiones, en la razón por la que valora más que nunca el tiempo en casa y en la fuente tanto de algunos de sus mayores miedos -los propios de cualquier padre-, como también de sus alegrías más profundas. Él mismo reconoce que la paternidad le ha cambiado la mirada, dándole una sensibilidad distinta que en muchas ocasiones se cuela en sus canciones.