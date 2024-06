Luis Fernández y Verónica Sánchez no son los únicos: otras parejas que han surgido en el set

En los sets de rodaje, se crea un ambiente único donde las emociones fluyen libremente y se forjan vínculos profundos entre los actores. La colaboración y la superación de desafíos compartidos fomentan una camaradería que va más allá de la pantalla, y no es raro que en este contexto surjan romances apasionados. La química entre los personajes interpretados por los actores a veces se convierte en una conexión real fuera de la pantalla, dando lugar a historias de amor que cautivan tanto al público como a los medios. Verónica Sánchez y Luis Fernández son un ejemplo claro de esta dinámica, con su romance en el set de ‘La favorita 1922’ que ha capturado la atención de todos. Olivia Molina y Sergio Mur Olivia y Sergio se conocieron durante el rodaje de la popular serie Física o Química en el año 2010. Desde aquel encuentro en el set, su relación no solo floreció en pantalla sino también en la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas tanto por la prensa como por el público.

Olivia Molina y Sergio Mur recientemente en en evento en Madrid. (Foto: Gtres)

A lo largo de los años, han demostrado ser una pareja sólida y amorosa, enfrentando juntos las diversas etapas de la vida con una gran dosis de complicidad y apoyo mutuo. Actualmente, son los felices padres de dos hermosos niños: Vera, nacida en 2012, y Eric, que llegó al mundo en 2015. La llegada de sus hijos ha sido un pilar fundamental en sus vidas, consolidando aún más su relación y llenándola de momentos inolvidables y de alegría.

Miguel Ángel Silvestre y Blanca Suárez

Dos de los actores más guapos del planeta, no solo compartieron pantalla, sino también corazones. Fue durante el rodaje de la película The Pelayos en 2011 cuando el destino decidió unirlos. La química entre ellos era innegable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más seguidas y admiradas de la industria del entretenimiento. Su romance capturó la atención de la prensa y el público, quienes no podían evitar maravillarse ante la belleza y el encanto de estos dos talentosos actores.

Miguel Ángel Silvestre y Blanca Suárez pasean por Madrid. (Foto: Gtres)

Juntos, Miguel Ángel Silvestre y Blanca Suárez compartieron cuatro años de amor y momentos inolvidables, convirtiéndose en una pareja icónica que muchos consideraban la definición de la perfección. Aunque su historia de amor llegó a su fin en 2015, el legado de su relación perdura.

Mario Casas y María Valverde

Aunque ya no siguen juntos, la historia de amor entre Mario Casas y María Valverde sigue viva en la memoria de muchos. Se conocieron durante el rodaje de la exitosa película A tres metros sobre el cielo, una cinta que no solo catapultó sus carreras, sino que también encendió la chispa de un romance que cautivó al público.

Mario Casas y María Valverde en el rodaje de ‘A tres metros sobre el cielo’. (Foto: Gtres)

Durante un tiempo, la pareja jugó al despiste con los medios de comunicación, manteniendo su relación en secreto y alimentando la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, en 2011, la evidencia de unas fotografías besándose puso fin a las especulaciones y confirmaron su relación ante el mundo.

Penélope Cruz y Javier Bardem

La historia de amor entre Penélope Cruz y Javier Bardem es digna de la mejor película romántica. Después de conocerse en 1992 durante el rodaje de Jamón, Jamón, sus caminos se volvieron a cruzar en el set de Vicky Cristina Barcelona, donde la chispa del amor se encendió nuevamente.

Penélope Cruz y Javier Bardem en Nueva York. (Fotos: Gtres)

En 2010, sellaron su amor con una boda en las paradisíacas Bahamas y, desde entonces, han construido una hermosa familia con dos hijos, Leo y Luna.