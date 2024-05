Madrid ha acogido, este jueves, la premiere de Disco, Ibiza, Locomía, la aproximación de Kike Maíllo sobre los excesos, abanicos y coreografías, a partes iguales, de Locomía, el grupo de electro dance nacido en Ibiza a finales de los 80 que conquistó Latinoamérica; y de quienes fueron testigos de su explosión en la escena musical. El filme, protagonizado por Blanca Suárez, Jaime Lorente, Alberto Ammann y Alejandro Speitzer, entre otros, ya fue presentado hace varias semanas en la 27ª edición del Festival de Cine de Málaga. No osbtante, no será hasta mañana cuando finalmente vea la luz en las salas de cine españolas.

Ha sido alrededor de las siete de la tarde, sea como fuere, cuando los protagonistas de la película, así como otros rostros conocidos de la industria cinematográfica y la crónica social de nuestro país, tales como Carmen Lomana, Ana Guerra, Eduardo Casanova, Sofía Suescun o Ion Aramendi y su esposa, María Amores, han hecho acto de presencia en el Teatro Capitol de Madrid. Una de las primeras en llegar ha sido Blanca Suárez, quien haciendo gala de su gusto por la moda y las nuevas tendencias, ha irradiado elegancia y estilo a su paso por la alfombra roja desplegada expresamente para la ocasión.

Blanca Suárez, en una premiere en Madrid. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, la actriz se ha enfundado en un conjunto de dos piezas de clara inspiración nupcial, compuesto por una blazer con bolsillos exteriores y dos únicos botones forrados, con hombrera y manga extralarga; y una falda midi de tubo a juego. Ambas prendas, destacan por un forro de tela transparente de seda, tipo gasa de crepé suave, en sus extremos, muy acorde a la excentricidad y cortes atrevidos, destacando siluetas llamativas y llenas de energía, del grupo musical original. Blanca Suárez ha completando su estilismo con unas sandalias blancas tipo chancla con plataforma.

En clave beauty, Suárez ha vuelto a sorprender apostando por un maquillaje en tonos tierra rosados de lo más atrevido y dramático, protagonizado por los ojos con la cuenca marcada y bien estructurados, con pestañas muy trabajadas en el final para alargal la mirada; y un peinado desenfadado y sin demasiado artifício.

El mayor miedo de Blanca Suárez como actriz

La aparición de Blanca Suárez en la premiere de Disco, Ibiza, Locomía llega apenas unas horas después de que la actriz haya concecido una entrevista a LaScript, en la que ha confesado cuál es uno de sus mayores miedos como actriz, y cuál es su método para combatirlo. Blanca ha descrito la vergüenza que la invade cada vez que pisa por primera vez el set de rodaje de un nuevo proyecto, y el miedo a ser juzgada por sus nuevos compañeros. «Hay unos minutos cuando llego al plató por primera vez, cuando todavía no conozco al equipo, en los que inconscientemente siento que me van a juzgar mucho. El hecho de entrar en el plató me da muchísimo pudor, mogollón», explica.

A pesar de ello, la intérprete de El Barco se esfuerza por superar esta barrera emocional y seguir adelante, pues el compromiso con su papel es lo más importante. «Luego se me olvida y voy con mis pintas. No tengo sentido del ridículo», añade.