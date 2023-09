Mario Casas continúa completamente sumergido en la promoción de su primera película como director titulada Mi soledad tiene alas. Una obra en la que su hermano Óscar es el protagonista y la cual, con tal solo una semana de estreno, está consiguiendo unos muy buenos datos de taquilla. No obstante, desde que salió a la cartelera, la vida personal de Mario Casas y los detalles más desconocidos de su trayectoria como actor están generando un gran interés entre sus fans.

Más allá de hablar largo y tendido sobre su experiencia en diferentes proyectos audiovisuales, la pasada noche acudió en calidad de invitado al programa Martínez y hermanos, siendo el encargado, junto a Ona Carbonell y Luis Fonsi, de dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada del formato. Allí, con motivo de la dinámica de un juego propuesto por Dani Martínez (el presentador del formato) Mario Casas confesó ante los telespectadores uno de los momentos más bochornosos que había vivido con una persona a la que admiraba profesionalmente.

Mario Casas en el programa ‘Martínez y hermano’/ Movistar+

Todo sucedió cuando Mario tenía 18 años. Estaba comenzando a dar sus primeros pasos como actor y se encontraba en la casa de Antonio Banderas con motivo del rodaje de la película El camino de los ingleses, la cual era producida por el malagueño. «Estábamos todos allí, nos puso su primera película, Crazy in Alabama como a las once de la noche y a los cinco minutos me dormí», contaba entre risas el intérprete.

«Estaban Raúl Arévalo, Fran Perea… pero solo me dormí yo. Estaba nervioso», confesaba. Continuaba explicando que Antonio Banderas no se enfadó en ningún momento, sino todo lo contrario, y es que este gesto le confirmó que había elegido para Mario un personaje del largometraje que encajaba a la perfección con su personalidad. Prueba de que su relación no se vio deteriorada en ningún momento son los siguientes años en los que han compartido escenas frente a las cámaras, donde siempre han demostrado tener un gran respeto mutuo por el otro.

Mario Casas, Luis Fonsi y Ona Carbonell en el programa ‘Martínez y hermano’/ Movistar+

Con el tono bromista característico del programa, Mario Casas aseguraba que las siguientes ocasiones en las que ha estado con Antonio Banderas no ha vuelto a caer dormido de esa manera. Es importante resaltar que el debut de Mario Casas en el cine con El camino de los ingleses fue de la mano con la primera vez del malagueño produciendo una película en su país natal. Sin duda un momento profesional que ninguno de los dos olvidará.

Sumándose al juego, Luis Fonsi (otro de los invitados de la noche) revelaba otro de los momentos más embarazosos de su vida junto a un grupo de pilotos de Formula 1, quienes se «reían» de él diciéndole que iba ‘despacito’, como el título de su canción. Ona Carbonell tampoco optó por el silencio y desveló las risas que siempre ha compartido con Montserrat Caballé cuando ella se lanzaba a cantar.