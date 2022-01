Loles León arroja un halo de positividad sobre el estado de salud de Resines

No están siendo momentos fáciles dentro del panorama cinematográfico español. Hace un mes que Antonio Resines fue ingresado en la UCI del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid a consecuencia del coronavirus. Y es que aunque la nueva variante ómicron parece ser mucho más leve que las anteriores, el actor sufre varias patologías que habrían hecho que su recuperación se complicara.

Esta noticia ha mantenido en alerta durante cuatro semanas a todos sus compañeros de profesión, incluida Loles León. La intérprete ha acogido a la prensa para dar a conocer su nuevo espectáculo, Una noche con ella, que se estrenará en el Teatro de la Latina y tiene como objetivo conseguir que los espectadores hagan un recorrido por su vida junto a ella. Pero en una ocasión tan especial, Loles no ha podido olvidarse de Resines ni de todo lo que está pasando desde finales del 2021: “Sé como está. Está mejor. Está mucho mejor. Ha salido de lo fuerte, de lo más grave y está luchando. Él es muy luchador, es un hombre fuerte y que tiene una energía maravillosa. Es un espíritu siempre de lucha y de aguante, y de eso, de creer en la vida y amar la vida. Está saliendo de todo y está muchísimo mejor. Ya no está intubado ni nada, el respiradero se lo pone un poco y está saliendo. Lo vamos a tener pronto con nosotros”, aclaraba muy segura de sus palabras la artista y confiando en que ojalá sea durante los próximos días cuando los familiares de Resines hagan saltar las alarmas con una noticia que nos indique que su estado de salud evoluciona favorablemente y que podrá volver a la pequeña pantalla tal y como lleva haciendo durante prácticamente toda su vida.

Hablando del ámbito profesional, nadie duda de que el paso de los años es un hecho que afecta a todos los mortales. No obstante, Loles mira hacia el futuro con positividad y confirma en esta última entrevista que en ningún momento ha sentido que la edad ha sido un hándicap a la hora de encontrar trabajo de lo suyo: “Almodóvar tiene derecho a renovarse y a renovar todas las actrices con las que ha trabajado. Pero también te digo, no estoy de acuerdo con eso de que si llegas a los 50 años te olvidan porque no es verdad. Tengo 71 y se acuerdan más de mí que nunca. Entonces, aparte, no solamente conmigo, tú verás a Meryl Streep, tú verás a Glenn Close, tú verás a Nicole Kidman o a Julia Roberts, que ya van cumpliendo. Ves a todas esas actrices maravillosas y mayores. Hemos visto aquí a María Luisa Ponte, a Julia e Irene Gutiérrez Caba, yo siempre las he visto teniendo sus años y trabajando tanto en cine, como en televisión, en todo. Entonces les han escrito papeles para estas actrices mayores también”, reflexionaba sin reparo.