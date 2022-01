Juan Echanove ha comparecido como entrevistado en El Objetivo de La Sexta en una agradable charla con Ana Pastor en la que no han faltado temas de rigurosa actualidad. Uno especialmente emotivo es la delicada salud de Antonio Resines, que desde hace un mes está ingresado en la UCI del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. El madrileño es uno de los mejores amigos en la profesión de Resines y no ha podido evitar expresar su preocupación, así como hablar del reciente fallecimiento de Verónica Forqué.

El actor está convencido de que el intérprete de Los Serrano saldrá adelante, pero no quiere ni pensar en un desenlace negativo: «Yo no sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto. Todos los días cuando me levanto, lo primero que pienso es mi amigo Resines está luchando».

Su amistad suma ya décadas y no escatima en elogios hacia su figura: «Es un luchador. Es el mejor de todos nosotros, con diferencia… Yo le conozco desde que éramos niños prácticamente, desde que teníamos 19-20 años. Resines es el mejor, es un tipo estupendo y excelentísimo actor. Es un excelentísimo productor. Un hombre todo lo que es, todo lo que ha hecho, lo ha hecho dentro de un cariño y un respeto de la profesión que solamente tienen los grandes actores. Resines a mí no me vas a… No, Resines, no», concluyó.

El estado de salud de Antonio Resines ha llevado a que los responsables de Movistar+ hayan tomado la decisión de posponer el estreno de la serie Sentimos las molestias, que estaba prevista para el mes de febrero. Las últimas noticias que se tienen en torno al estado de salud de Antonio Resines eran esperanzadoras pues hablaban de «una mejoría» y de que estaba «remontando», según deslizó el entorno. Sin embargo, bien es cierto que de eso han pasado 10 días. Durante todo este tiempo, su mujer, Ana Pérez-Lorente y su hijo Ricardo están siendo sus mejores apoyos.

La pena de Juan Echanove

El actor madrileño aprovechó su visita para tocar un asunto muy sensible, la muerte de Verónica Forqué. Ambos tenían una buena relación que se empezó a fraguar cuando grabaron juntos Bajarse al Moro (1988) y que se extendió después. Su fallecimiento ha sido un golpe duro para Echanove: «Lo he vivido con mucho desgarro. Es una pena no darse cuenta de que la amiga de uno lo está pasando realmente tan mal». Juan Echanove confesó estar apenado por no haber podido ayudar a la actriz a superar sus problemas de salud mental: «Me duele mucho no haber sido más sensible a lo que estaba sufriendo, aunque últimamente nos veíamos poco. Cuando eres tan amigo de alguien y se da un desenlace como este, te duele», dijo conteniendo las lágrimas ante una afligida Ana Pastor.