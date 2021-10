Lara Dibildos respira tranquila después del percance de salud de su madre

Lara Dibildos ya respira tranquila. La intérprete ha dado a conocer a través de las redes sociales que su madre, Laura Valenzuela la ha dado un pequeño susto en relación a su salud. “Hoy mi madre nos ha dado un susto propio de la edad, pero ahí hemos estado las dos juntas de la mano hasta que se ha recuperado por completo. Ahora está como una rosa, pero ya le he dicho que ha cubierto el cupo de sustos por mucho tiempo”, ha explicado a sus seguidores dejando claro que la veterana actriz que lleva más de una década alejada de la vida pública se encuentra estable y recuperándose.

La expareja de Álvaro Muñoz Escassi, ha aprovechado para dar las gracias a todas aquellas personas que han estado a su lado en este complicado momento. “Gracias a nuestra empresa de tele asistencia porque además de profesionales, tratáis con un cariño al paciente y a los familiares en momentos de tanta tensión que no tiene precio y gracias al @hospitalsanrafaeldemadrid también por el trato”, ha dicho Dibildos. Tal y como ella misma ha explicado, este domingo lo ha pasado en familia, descansando del percance.

Como era de esperar, las redes se han volcado con la salud de Valenzuela. “Un besito para las dos, menos mal que ya está bien”, ha comentado Mar Montoro. Anne Igartiburu ha escrito una serie de emojis mandando así toda su fuerza a madre e hija. También, Por su parte, Poty Castillo también ha lanzado un mensaje de fuerza. “¡Mi cariño a la gran Laura Valenzuela! ¡Ánimo querida Lara!”, ha dicho.

El pasado 18 de febrero, Laura Valenzuela cumplió 90 años. Tras coger el Premio Iris en 2012, la presentadora se alejó del foco mediático después de toda una vida dedicada al séptimo arte y a la televisión, de hecho, se convirtió en uno de los rostros más polifacéticos de la década de los 50 y los 60. «Estaba cansada de ir en evento en evento todos los días y decidió retirarse para cuidar de sus dos nietos y de mí. Dijo: ‘¡Se acabó! Quiero que me sigan recordando como Laurita Valenzuela, así que a partir de ahora me dedicaré a ser la “nonna” Laura’. Gracias a ella, además, he podido dedicarme a mi pasión: el teatro», contó Lara a la revista ¡HOLA!.

«Ahora apenas sale, así que lo que más le gusta es que vayamos a verla a casa, donde se entretiene haciendo crucigramas y escuchando las canciones de antes, como, por ejemplo, las de Sara Montiel», añadió al citado medio la actriz que está inmersa en la obra teatral Hongos.