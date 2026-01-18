El lado más familiar de Borja Sémper: quiénes son sus padres y cómo se lleva con su hermano

Con cincuenta años recién cumplidos, Borja Sémper ha tenido que aprender a lidiar en los últimos meses con la enfermedad. Y es que el verano pasado el político anunciaba que padece cáncer, aunque ya habría dejado atrás la etapa más dura de su tratamiento. Una situación que le ha llevado a cambiar por completo la forma en la que ve la vida, además de rodearse de sus seres queridos y valorar mucho más cada segundo. «Hay cosas que nos unen a todos por encima de cualquier otra circunstancias», comentaba al respecto. «El tiempo pasa a tener otra dimensión, otro peso, y te lleva a vivir el día a día», detalla respecto al gran aprendizaje que ha obtenido debido a su situación.

Borja Sémper en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

Todo, mientras va retomando poco a poco sus obligaciones profesionales. «Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante», asegura. Un duro proceso durante el que ha contado en todo momento con el apoyo de su círculo más íntimo, donde destaca su mujer, Bárbara Goenaga, y los cuatro hijos en común. Sin duda, su mujer ha sido un apoyo fundamental, la mejor compañera de vida y que le ha animado en los peores momentos. De hecho, ella fue clave a la hora de detectarle el cáncer en un estadio temprano, puesto que le animó a realizarse pruebas médicas.

Su familia, el gran refugio de Borja Sémper en medio de la enfermedad

«Estoy hablando en estos términos gracias a mi mujer, gracias a Bárbara, que insistió para que me hiciera pruebas. En el fondo, estamos hablando de este diagnóstico optimista por ella», declaraba al respecto. Es más, él ha querido tratar su enfermedad con total serenidad casi desde el principio, en un intento por «restarle drama y darle mucha más naturalidad».

Borja Sémper. (Foto: Gtres)

También el cariño de sus hijos ha sido clave, habiéndose refugiado en Cádiz durante el verano, ocasión que aprovechó para sincerarse con los pequeños. «Papá está enfermo, papá se va a cortar el pelo y vamos a ver si funciona». De esa forma, Sémper puede presumir de formar parte de una familia numerosa y muy unida, lo que también le inculcaron sus padres.

Borja Sémper y Bárbara Goenaga. (Foto: Gtres)

Un padre músico y una madre con mucha puntería

En el caso de su padre, un músico vocacional que también llegó a coquetear con la política, este trabajaba hasta su jubilación en SNA Europe, una empresa que fabrica herramientas y que anteriormente se denominaba Palmera. Un verdadero referente del trabajo duro que tuvo desde muy pequeño en casa. En cuanto a su madre, ella ha estado siempre volcada con el hogar y sus hijos. «Volaban zapatillas, mi madre tenía una puntería extraordinaria», recordaba entre risas durante su paso por La Sexta, mientras que su hermano Óscar ha permanecido siempre en un discreto segundo plano.