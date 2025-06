A Kucca Gotor no le han regalado nada en la vida. Debido al peso de su apellido -por pertenecer a la saga Martínez-Bordiú-, ha tenido que trabajar aún más que el resto de las personas de a pie para ganarse un nombre y un respeto. Fuera de nuestras fronteras, lo cierto es que se le conoce por su impecable trayectoria como diseñadora de moda. Cumplida la mayoría de edad voló hasta París, donde estudió moda. Una industria que le ha dado muchas alegrías y en la que no se ha sentido «prejuzgada».

Dos años después de abrir las puertas de su administración de Loterías y Apuestas del Estado, ‘Los 4 del Gordo’, su nueva ilusión vital y laboral, Kucca ha hecho un recorrido con este medio sobre su historia familiar y el orgullo que siente por pertenecer a esta estirpe.

El peso del apellido Martínez-Bordiú

Si por algo se caracteriza Kucca Gotor es por su espíritu revolucionario y resiliente. A lo largo de sus seis décadas de vida ha tenido que reinventarse en muchas ocasiones por circunstancias que no estaban en su mano, como su apellido. El hecho de pertenecer a una familia como los Martínez-Bordiú, y por ende al clan Franco, en muchas ocasiones ha supuesto que haya un prejuicio sobre ella. «La gente me prejuzga constantemente. Yo tengo un apellido pero eso va en segundo lugar. El apellido no condiciona a la persona. Tu puedes ser un encanto de persona y ser de apellido Rockefeller. Sin embargo, les sacamos más partido al apellido que da guerra. Hay muchísima gente con apellidos maravillosos que son gente extraordinaria», nos cuenta.

Parte de la familia Martínez-Bordiú. (FOTO: GTRES)

Lo cierto es que su apellido tiene más de 50 años de historia. A pesar del paso del tiempo, la realidad es que su árbol genealógico sigue siendo objeto de estudio y de debate. «La sangre no excusa nada. Si yo tengo a alguien en mi familia que es un cretino, vivo, muerto… sea primo o no primo. La sangre no me excusa. No tenemos por qué no ser normales. Hace cinco décadas de ese apellido, mi familia está en los libros de historia, ya pasó, hay que avanzar», nos desliza. Sin embargo, también ha querido destacar que la últimas generaciones de su familia han luchado por tener su propio nombre al margen de sus antepasados: «Hemos seguido con nuestra vida y seguimos todos aquí en España y cada uno lucha por seguir. ¿Qué tenemos un apellido? La suerte que tenemos. Somos supervivientes como todo el mundo. A nosotros no nos regalan nada, ni la luz, ni el agua, ni las hipotecas. No te regalan nada por tener un apellido, de hecho te piden el doble y te exigen más. Fuera de España soy Kucca Martínez».

El apoyo de su familia en su faceta como lotera

Kucca Gotor junto a su hermano Pocholo. (FOTO: GTRES)

Una palabra que define a los Martínez-Bordiú es la gran unión que hay entre todos ellos. Kucca tiene una especial debilidad por su hermano Pocholo, que en su carrera televisiva ha roto también con muchos prejuicios.

Pocholo visita habitualmente a su hermana en la administración y, además de ser un cliente más, se ha ganado el respeto de las personas del barrio de Canillas. «Compra, trae clientes y revoluciona el barrio», nos cuenta Kucca que, también, es muy cercana con sus vecinos: «Se han acostumbrado y yo soy personaje público para ellos ahora, yo para ellos era Esperanza Martínez. Me han conocido como persona y luego se han enterado de mi apellido. Tienen la imagen de antes, ya no me pueden prejuzgar porque me conocen».