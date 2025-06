Jaime Martínez Bordiú se pronuncia sobre el exilio voluntario de su hermana Carmen: "Está muy contenta"

En 2019, la vida de Carmen Martínez-Bordiú dio un giro de 180 grados tras decidir mudarse a Portugal con la intención de alejarse del foco mediático y comenzar una nueva etapa marcada por la desconexión y la relajación junto a su pareja, Timothy McKeague. Han pasado seis años desde entonces y, aunque actualmente ya no está saliendo con el mencionado, la conocida como la nietísima se encuentra disfrutando de su soltería en el país vecino. Son pocos los detalles que se conocen sobre su día a día, pero su hermano, Jaime Martínez-Bordiú ha sido el último en pronunciarse sobre su comentado exilio voluntario.

Ha ocurrido durante la Feria Taurina de Aranjuez el pasado 1 de junio, donde Jaime ha confesado que su hermana «está muy contenta en su casita en Portugal». En ese momento, los reporteros han querido preguntarle si Carmen echa de menos su país natal, algo que el mencionado no ha tenido problema en confirmar. «Echa de menos España, pero de vez en cuando hace alguna escapada para ver a sus nietos», explicaba. Sin entrar en mayores detalles, Jaime Martínez Bordiú señalaba a la prensa que si algún día tenían oportunidad de hablar con su hermana, que le preguntaran a ella, mostrando así, una vez más, su voluntad de mantenerse en un discreto segundo plano. No obstante, lo cierto es que las veces que Carmen ha visitado España, no ha hecho declaraciones de ningún tipo.

Jaime Martínez-Bordiú en Aranjuez. (Foto: Gtres)

Las veces que ha viajado a Madrid se ha reunido con su hijo, Luis Alfonso de Borbón, su nuera, Margarita Vargas, y sus nietos. Así como también varios medios aseguran que queda con María Dolores Bermúdez de Castro, Nuria González (viuda de Fernando Fernández Tapias) o Blanca Carrillo de Albornoz, entre otras. Pero siempre alejada del ruido mediático. De hecho, cabe recordar que cuando se marchó de España, aseguró que lo hacía para que la prensa le dejara tranquila para «poder llevar una vida normal».

La casa de Carmen Martínez-Bordiú en Portugal

Sobre su vida en Portugal, son pocos los datos que se conocen, aunque gracias al programa Lazos de sangre salieron a la luz algunos de los detalles de la espectacular mansión en la que ha afincado su nueva vida en Sintra. «El dormitorio de Carmen tiene 70 metros cuadrados y disfruta de una terraza de 30 metros cuadrados. La casa de Carmen tiene doble sala, con dos plantas. El terreno está compuesto de 2.300 metros cuadrados y la casa tiene 800 metros cuadrados, más o menos», explicó una agente inmobiliaria con la que el espacio televisivo mencionado se puso en contacto.

Carmen Martínez-Bordiú en la Feria de San Isidro. (Foto: Gtres)

Añadían que cuando Carmen adquirió el inmueble costó unos 2 millones de euros, pero que, a día de hoy, podría venderla incluso por el doble. Cuenta con piscina propia y una casa de invitados, así como también tiene alrededor conocidos vecinos como Madonna o Cristiano Ronaldo, según lo publicado.