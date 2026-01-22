Jessica Bueno se ha pronunciado sobre la nueva pareja de su ex, Kiko Rivera. Pese a que durante un tiempo la polémica estuvo servida entre la modelo y el hijo de Isabel Pantoja, con el tiempo han conseguido llegar a un entendimiento e incluso han coincidido en varias ocasiones con Fran, su hijo en común. Desde el primer momento en el que se conociera la relación entre el DJ y Lola García, la andaluza ha optado por no opinar al respecto, aunque ahora ha desvelado que está de acuerdo con las decisiones de Kiko. Una confesión que dista mucho de la postura de Irene Rosales, también ex pareja del intérprete de Así Soy Yo.

Jessica Bueno, a favor de Kiko Rivera

Hace solo unos días se destapó que Irene Rosales estaría molesta con el padre de sus hijas debido a que este le propusiera que su nueva novia, Lola García, recogiera del colegio a sus hijas en común. Una petición de Rivera que no gustó nada a la ex colaboradora televisiva, que consideraba que esa era su responsabilidad y no de su pareja.

Kiko Rivera junto a su novia Lola. (Foto: Gtres)

Una postura muy distinta a la de Jessica Bueno que, aunque se ha abstenido a opinar sobre la vida personal del padre de su primogénito, ha dejado claro que respeta cada una de sus decisiones: «Ahí no tengo nada que comentar, forma parte de la vida del padre de mi hijo. Yo no me entrometo en nada, él tiene a su padre y me tiene a mí. Si el me quiere comentarme algo yo le escucho, pero no estoy indagando. Yo confío en que tome las decisiones del padre de mi hijo son las adecuadas pensando en su bienestar».

Aunque tras su separación, Kiko y Jessica vivieron momentos de tensión, lo cierto es que ahora mantienen una relación cordial. De hecho, hace solo unos días coincidieron en un evento en el que también estuvo presente Fran, su hijo en común: «Fran al final él conoce a muchos youtuber que fueron allí, le hizo ilusión estar, su padre era uno de los nominados y le hacía ilusión acompañarnos».

Su nueva ilusión

Así es Roberto Mendoza, el productor musical de 40 años que ha devuelto la ilusión a Jessica Bueno. (Fotos: Gtres)

En la última aparición de Jessica en el marco de We Love Flamenco, la modelo también se ha pronunciado sobre su nueva ilusión, el que por el momento prefiere mantener en el anonimato pese a la fama de Bueno. «Estoy conociendo a una persona, vivo el presente, tengo un pasado y eso hace que vaya con pies de plomo. Estoy ilusionada y no quiero cometer los mismos errores del pasado, por eso él tiene su mundo, su trabajo y yo el mío y en el mío me vais a ver a mí», ha contado.

Finalmente, la sevillana ha aclarado que su nuevo novio no conoce a Kiko Rivera, pese a que se siguen en redes sociales: «En las redes sociales seguimos a personas porque nos guste su trabajo o tengan cosas en común».