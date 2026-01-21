Al descubierto los problemas económicos de Lola, novia de Kiko Rivera: "Una deuda de 32.000 euros"

En medio de su intensa historia de amor con Kiko Rivera, Lola García vuelve a estar en el punto de mira por sus supuestos problemas económicos. Al parecer, la joven tiene una importante deuda por la que llegó a ser deshauciada. Así lo ha destapado Miguel Frigenti en El tiempo justo, donde cuenta que estos problemas se remontan al 2012. Fue en ese año, cuando se animó a abrir una escuela de baile junto a una amiga. Con ese objetivo, ambas «alquilan un local que promete ser el referente de la danza para los jóvenes». Sin embargo, no todo salió como esperaban, y pronto llegaron a acumular una importante deuda de hasta 32.000 euros.

Captura de Miguel Frigenti en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

En algún punto, Lola se vio incapaz de pagar las cuotas, y abandonó a la socia en cuestión con una importante deuda. Una situación ante la que el dueño del local intentó buscar una solución sin recurrir a la justicia. «El propietario del local se pone en contacto con Lola para llegar a un acuerdo amistoso y recuperar el dinero del alquiler. En un primer momento llegan a este acuerdo y ella se compromete a pagar las cuotas pendientes correspondientes, pero finalmente no paga nada», explica Frigenti.

Lola García. (Foto: Gtres)

La deuda que empaña la felicidad de Lola García, novia de Kiko Rivera

Al no conseguir solucionar el problema, al dueño no le queda de otra que recurrir a la vía judicial. De hecho, en el año 2021 se da una orden de desahucio. Sin embargo, justo cuando se produce este desahucio, se encuentran con que Lola ha desaparecido. «Tienen que llamar a un cerrajero, tiene que acudir el propietario con dos policías y también acude el oficial del juzgado. Se ha intentado poner en contacto con Lola para poder recuperar el dinero», ha relatado el colaborador en El tiempo justo.

Lola García y Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

De hecho, esto habría afectado a varias personas, entre las que destacan las madres de varias alumnas, quienes aseguran no haber tenido muy buena experiencia con la novia de Kiko Rivera y los concursos a los que se presentaba. Es más, se habrían llevado una gran decepción personal con ella.

En medio de esta polémica, parece que la bailarina y el Dj permanecen ajenos y estarían de viaje, según ha publicado el propio Kiko en su redes sociales. Así, en un storie que ha subido Rivera en Instagram, vemos que la pareja se encuentra en un avión, sumidos en la nube de amor que les acompaña desde que hiciesen pública su relación este pasado diciembre. «Comienza la aventura», presume orgulloso el hijo de Isabel Pantoja junto a la imagen en la que aparecen cogidos de la mano en un gesto muy tierno.

Así, ambos se muestran dispuestos a poner tierra de por medio. Y es que esta deuda no sería el único escollo que le toca enfrentar a la pareja. Sobre todo, porque la madre de la bailarina no terminaría de ver con buenos ojos este romance.