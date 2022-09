La tarde de ayer estuvo marcada por uno de los eventos taurinos más esperados del año. A las 18:00 horas de la tarde, algunos de los VIPS de nuestro país se reunieron en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, que acogió la LXV edición de la Corrida Goyesca. Además de Lourdes Montes, Juan del Val o Fiona Ferrer, entre otros, allí también estuvo Javier Calle Mora, que no se quiso perder la corrida que tuvo como cartel a Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey. Con total amabilidad, como ya acostumbra a hacer, el empresario atendió a los medios de comunicación allí presentes y habló de lo sucedido en el tiroteo de Marbella en pleno cumpleaños de Froilán.

Fue el pasado mes de julio, coincidiendo con la celebración de una nueva vuelta al sol del hermano de Victoria Federica, cuando Marbella vivió uno de los acontecimientos más complicados del verano. En plena madrugada, la discoteca Opium fue testigo de un tiroteo que dejó hasta cinco heridos de bala. Un duro varapalo para los dueños del beach club, que esperaban la noche como agua de mayo dado que el DJ invitado era nada más y nada menos que Black Coffee, uno de los profesionales más exclusivos del planeta. Por aquel entonces, Javier Calle se pronunció en sus redes sociales, confesando estar completamente consternado. Ahora, el empresario ha vuelto a hablar de lo ocurrido.

“No hubo ninguna pelea, ni tiene absolutamente nada que ver”, ha explicado, haciendo referencia a los rumores que apuntaron a una posible participación del sobrino del Rey. Aunque algunos medios situaron a Froilán en medio de la polémica al tratarse de su cumpleaños, el empresario ha querido desmentir esa información: “Felipe es un amigo mío, que estuvo con nosotros, y uno más de los 2.500 participantes de aquel evento”. Después de dar las explicaciones sobre lo sucedido, Javier Calle ha querido informar que todos los damnificados se encuentran bien. Asimismo, antes de finalizar su intervención, ha dedicado unas bonitas palabras sobre su amigo: “Felipe es muy amigo mío, una persona normal y corriente. Una bellísima persona”.

Una nueva polémica

Pero este no ha sido el único episodio que ha situado a Froilán en el punto de mira. Según ha informado Ya es verano, el nieto de don Juan Carlos ha vuelto a protagonizar un nuevo incidente hace apenas una semana. Al parecer, el joven tuvo un enfrentamiento con un chico en una discoteca de Marbella por “celos”. Tal y como ha relatado el programa, el hermano de Vic coincidió con su ex novia, Mar Torres, en el local. Allí, la influencer se mostró en actitud cariñosa con su novio y esto molestó a Froilán. “Mar Torres estaba con su novio muy pegadita, muy pegajosa y todo el tiempo besándose e intentando provocar a Froilán que no les quitaba ojo. Froilán se puso muy nervioso y terminaron enfrentándose, se sentían los gritos que pegaban y tuvieron que meterse los amigos de él”, ha contado un testigo para el espacio televisivo. Un nuevo enfrentamiento que se suma a la larga lista de polémicas que acumula el nieto de doña Sofía.