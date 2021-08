Isa Pantoja cuenta cómo felicitó a su madre y en qué estado la encontró

La resaca por el cumpleaños de Isabel Pantoja sigue dejando noticias. La tonadillera cumplió 65 años este pasado 2 de agosto sin más compañía que la de su hermano y madre. Nadie fue a Cantora, una circunstancia totalmente diferente a la de años atrás. Con ese aroma a tristeza, su hija, Isa Pantoja, ha acudido a su puesto como colaboradora de ‘El programa del verano’, donde ha reconocido que sí que felicitó a la cantante: «Llamé a mi madre y me devolvió la llamada. Pudimos hablar y no me creía que estuviéramos hablando. Me resultó increíble después de tanto tiempo y de toda la situación con mi hermano. Es de las veces que más ilusión me ha hecho ponerme en contacto con ella». «Dudaba que me cogiera el teléfono pero confiaba porque era su cumpleaños».

La ex de Alejandro Albalá comentó cómo se encontró a su madre al otro lado del teléfono: «Ella está mal y no quiere hablar con nadie. No hay manera de contactar con ella. Esta vez pensé en ir al concierto pero ahora que la he llamado puedo ir. La relación no estaba bien», contó.

Los colaboradores del espacio le han preguntado sobre su ausencia en casa de su madre en un día tan señalado: «Cuando salté la valla era porque quiero darle un beso y un abrazo porque pienso que es un apoyo y le va a venir bien. Pero esta vez no vi el momento de hacerlo y por eso la he llamado», ha explicado. No obstante, no destaca una visita dentro de poco: «En un tiempo supongo que iré porque los niños quieren ver a su abuela. Están acostumbrados a ir en Cantora porque allí tienen campo, piscina y lo echan de menos. Pero también sabe que hay algo que no va bien. Los niños escuchan muchas cosas, pero hay que explicarles que las cosas son difíciles».

La conversación entre ellas dio para mucho e Isa ha contado algunos detalles: «Mi madre se emocionó. Hablamos de muchas cosas, tocamos algunos temas y la vi triste, pero es normal. La situación que tiene es increíble. Años atrás ha ido mucha gente en su cumpleaños, pero esta vez no había nada que celebrar».

Uno de los momentos más emotivos se ha vivido cuando Isa Pantoja ha leído en voz alta las bonitas líneas que le escribió a su madre en forma de vivencias de este simbólico 2 de agosto.

La hija de la tonadillera confesaba el pasado lunes sentirse «un poco melancólica porque es una fecha especial y fruto de ese sentimiento publicó estas bonitas líneas: «Terminaba mi cole en junio y hacíamos el viaje al campo donde yo pasaba los tres meses enteros. Mi entretenimiento estaba aquí, así que, como os imaginaréis, estaba deseando que llegase el cumple de mama…», escribió. «Hay veces que las circunstancias nos alejan pero mi madre es mi madre», comentaba tras leerlo, con los sentimientos a flor de piel.

Quien ha seguido otro camino diferente ha sido Kiko Rivera. El hermano de Isa P tomó la determinación de no descolgar el teléfono para felicitar a su madre, algo que su hermana comprende: «Él tenía claro que no iba a llamar y la verdad es que no tenía mucho sentido. Tiene las ideas claras, aunque también se acuerda que es un día especial».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISA✨ (@isapantojam)

La periodista Paloma García-Pelayo también ha recordado en el programa que el pasado 2 de agosto también comenzó todo el conflicto familiar. Ese día de celebración en Cantora, Kiko Rivera confesó encontrarse en una habitación de la finca todos los trastos de Paquirri que su madre le ha negado a sus otros hermanos, Francisco y Cayetano, durante tantos años. Isa Pantoja no se percató aquel día de que Kiko había sido testigo de su mayor decepción hasta la fecha. Fue su novio, Asraf Beno, quien la alertó de que algo había pasado. Pasados unos instantes ya sí que vieron al dj triste. Sorprendentemente, la colaboradora destaca que «lo que Kiko ha contado es lo que me ha contado a mí». Nada más ni nada menos. Pero para Isa, la familia es la familia.