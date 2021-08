Kiko Rivera ‘pasa’ de su madre el día de su cumpleaños

2 de agosto de 2021. Un año después de que estallase la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, la situación sigue igual o más tensa que nunca. La tonadillera cumple la simbólica fecha de 65 años y lo hace sin demasiados apoyos. Su inquebrantable hermano Agustín y su madre son su aliento intramuros de Cantora. No es ni mucho menos la situación idílica ni que habría soñado.

De primeras ya hay una cosa que ha cambiado respecto a hace 365 días. Isabel no ha recibido la felicitación de su hijo. No lo ha hecho públicamente ni se espera que lo haga por privada ya que la relación madre e hijo a día de hoy es inexistente. Sin embargo, sí que ha aparecido en redes sociales y lo ha hecho de manera muy temprana para anunciar dos cosas importantes.

Kiko Rivera ha acudido a primera hora de la mañana a completar su pauta de vacunación contra el coronavirus: «Vacunati con tomati😉 Vamos a ver qué tal sienta la segunda dosis🤪», ha explicado. Al mismo tiempo que anunciaba que en los próximos días habrá importantes anuncios: «Esta semana vienen cosas muy importantes …ya os cuento ❤️». A buen seguro que estas novedades estarán relacionadas con su carrera musical ya que hace unos días subió una foto en los estudios de Universal Music Spain. Su cuñado Asraf Beno y su excuñado Omar Montes le han comentado la foto. «Te como esa carita», «ole ahí».

Lo más llamativo de su ‘post’ en Instagram es que no hace mención alguna al cumpleaños de Isabel Pantoja. Un gesto que empieza a dejar de ser noticia puesto que no parece que su conflicto vaya a solucionarse, al menos a corto plazo. Kiko está muy enfadado y decepcionado con su madre, y tampoco ninguno da su brazo a torcer. No obstante, desde su casa sí que habrá felicitación a la intérprete de ‘Así fue’. Irene Rosales ha contado en su última exclusiva que sus hijas llamarán a la abuela por su cumpleaños. ¿Descolgará el teléfono?

El hijo de la tonadillera ha regresado a Sevilla después de unos días de vacaciones en el norte de España. A Coruña ha sido el destino donde Kiko Rivera ha tratado de evadirse, junto a Irene Rosales, de todos los frentes abiertos que tiene a menudo. Las últimas semanas han sido especialmente convulsas para él. Se viene hablando de que el matrimonio atraviesa un momento de crisis que ellos mismos han querido negar.

Kiko subió una foto a Instagram acompañándola de un bonito mensaje: «Hoy quiero dedicar mi post a la mujer de mi vida. Madre, mujer y amiga. 3 en 1 y todas perfectas. Gracias por existir Irene, por darme lo mejor de mi vida que son mis hijas y por salvarme cuando todo estaba hundido. Por siempre tuyo. Te amo». A eso hay que sumarle la decisión de su mujer de dejar la televisión.