La hoja de ruta de Alejandra Rubio tras abandonar la televisión en medio de la polémica

Este martes, 24 de marzo, Alejandra Rubio ha celebrado un agridulce cumpleaños. Y es que, aunque se encuentra embarazada de su segundo hijo en común con Carlo Costanzia, lo cierto es que la tensión y la polémica que ha generado la noticia de esta dulce espera han hecho que su vida estalle por los aires. Tanto es así, que después de que el italiano se mostrara visiblemente enfadado en las redes sociales— llamando «escoria» a todos los haters—, la hija de Terelu Campos se ha convertido en la protagonista de la jornada no por su nueva edad, sino por su inesperada salida de la televisión.

«Este es el último día que voy a hablar porque me voy a retirar un tiempo. Creo que es la mejor decisión que puedo tomar ahora mismo, no quiero estar más aquí, no puedo estar llevándome los disgustos que me estoy llevando, no es por vosotros, pero no puedo seguir lidiando con esta situación en este estado. Hay veces en las que la situación no compensa y no pasa nada», explicaba desde el plató de Vamos a ver.

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De esta manera, la nieta de la recordada María Teresa Campos ha puesto fin a su etapa como colaboradora de televisión. Al menos hasta que decida volver. Porque lo cierto es que la vida de Alejandra Rubio es como la de los toreros, que nunca se cortan la coleta. De ahora en adelante, tal y como ha señalado ella misma, su rutina diaria va a verse visiblemente rebajada, centrándose en sí misma, en disfrutar de su segundo embarazo y en alcanzar, por fin, uno de sus sueños profesionales. Y aunque muchos pensarán que podría ser el de ser abogada o actriz por su formación académica, lo cierto es que no es otro que el de convertirse en una escritora de éxito —a pesar de lo que dice su suegra de que una persona no puede ser considerada escritora por haber publicado un único libro—. «Ahora mismo no tengo plan. Quiero centrarme en el libro y que me vaya bien», ha explicado.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Será el próximo 13 de mayo cuando se publique su primer libro, titulado Si decido arriesgarme, y narrará un triángulo amoroso en el que una joven se enamora del hermano de su novio, que acaba de salir de prisión.

El refugio de Alejandra Rubio en medio de la tormenta

Al mismo tiempo que promocionará su libro y explotará su faceta como escritora, Alejandra Rubio también dedicará más tiempo a su vida personal junto a Carlo Costanzia, su pareja. Y lo hará en la espectacular casa en la que viven desde prácticamente el principio de su relación. Está situada en Aravaca, uno de los barrios más exclusivos de la capital madrileña que se encuentra a menos de 10 kilómetros del centro.

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Aunque son pocos los detalles que se conocen de su interior, varios medios señalan que es una tranquila urbanización que cuenta con comodidades de todo tipo, como un garaje, una piscina y zonas ajardinadas. Diez Minutos publica que se trata de un piso de dos habitaciones en el que el salón y la cocina comparten estancia.