Adrián Madrid y Óscar Cornejo acaban de anunciar el final de la emisión de No somos nadie, el formato que se había convertido en un buque salvavidas para los protagonistas del mundo Sálvame. Lamentablemente, y tomándonos a todos por sorpresa, los directores y responsables de La Osa Producciones han dicho adiós a una era que, sin duda, marcó un antes y un después en el mundo del corazón.

Tal y como han dejado entrever a través de un comunicado, esta edición viene motivada por su deseo de «cerrar un ciclo sin ataduras ni inercias pasadas». Todo, para enfocarse en buscar nuevas opciones de contenido para TEN, cadena a la que agradecen «el respaldo brindado».

Captura del comunicado emitido por La Osa Producciones

En medio de una etapa de «madurez empresarial», parece que Cornejo y Madrid buscan «nuevas narrativas», siendo muy conscientes de que «la televisión y sus códigos cambian constantemente». Esto supone un punto y final a una era que nos ha dejado algunos de los mejores momentos de la televisión, y durante la que también hemos podido conocer a personajes claves como Belén Esteban, María Patiño o Kiko Hernández. Aunque, para entender este final, debemos remontarnos al principio de todo.

Belén Esteban en ‘Sálvame Deluxe’. (Foto: Telecinco)

El comienzo de todo

Corría el año 2009 cuando Sálvame aparecía por primera vez en nuestras pantallas, en lo que prometía ser un formato gamberro, valiente y que pretendía reunir lo mejor de los realities y programas del corazón. Al frente, Jorge Javier Vázquez se coronaba como dueño y señor del cortijo, acompañado por personajes tan inolvidables como Karmele Marchante, Lydia Lozano, Belén Esteban, Mila Ximénez, Kiko Hernández o Rosa Benito, entre muchos otros. Poco a poco, el formato fue ganando adeptos, y la gran acogida que tuvieron entre el público, les encumbraba rápidamente hasta la cima. Un fenómeno imparable que en poco tiempo pasó de ser un simple late night, al verdadero rey de Telecinco y de las tardes. Ni siquiera DEC, el programa de corazón con el competía Antena 3 por aquel entonces, pudo hacerles frente.

El elenco de ‘Sálvame’ en sus primeras temporadas. (Gtres)

Durante catorce años, el universo Sálvame fue creciendo, volviendo intocables a sus colaboradores y protagonizando algunas de las exclusivas más impactantes. Sin duda, un auténtico referente dentro de los programas del corazón, que también tuvo una caída igual de estrepitosa.

El principio del fin

La emisión de la docuserie de Rocío Carrasco sigue siendo a día de hoy una de las grandes bombas de la última década. Sin embargo, también marcó el principio del fin para Sálvame. Los espectadores, hastiados con la insistencia del programa en tratar el mismo tema de manera constante, junto con los cambios estructurales que sufrió Mediaset ante la marcha de Paolo Vasile, provocaron que Telecinco decidiese eliminar de su parrilla, de golpe y plumazo, a su inagotable gallina de los huevos de oro.

Un movimiento que supuso un auténtico shock, también para sus colaboradores, quienes descubrían en pleno directo que su programa iba a ser cancelado. Así, no les quedaba de otra que asumir el golpe y buscar un nuevo rumbo lejos de la cadena, donde pasaron de ser grandes estrellas a tener vetada la entrada. El 30 de junio de 2023, los focos del plató de Sálvame dejaron de brillar y se apagaron para siempre.

Captura de Antonio David Flores en ‘Sálvame’. (Foto: Telecinco)

Pese a ello, Adrián Madrid y Óscar Cornejo no se rindieron, sino que buscaron la forma de revivir la esencia del formato. Y lo consiguieron gracias a Canal Quickie, donde volvieron a reunir apenas un año después, en 2024, a sus tertulianos favoritos. María Patiño, Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval recuperaban su esencia, contando con la fidelidad del público. Eso les sirvió para dar el salto en apenas unos meses a TEN. Y allí permanecieron hasta que La 1 les tentó con una propuesta que se convirtió en un rotundo fracaso: La familia de la tele.

Captura del programa ‘No somos nadie’. (Foto: TEN)

Después de ese gran mazazo, y pese a los intentos por recuperar lo perdido, nada volvió a ser igual. Así, ahora son muchas las preguntas que quedan en el aire. ¿Supone esto el fin definitivo a una era?