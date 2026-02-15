Harper Beckham rompe su silencio en medio de la guerra familiar y declara su amor a sus hermanos

Con motivo del Día de San Valentín, han sido numerosos los rostros conocidos que han querido compartir en sus redes sociales imágenes con sus parejas o también amigos o familiares a los que les une una relación de amor.

Este ha sido el caso de Harper Beckham, que ha colgado en su perfil de Instagram un par de imágenes dedicadas a los grandes amores de su vida: sus hermanos. Hasta ahí todo normal; sin embargo, estas imágenes cobran especial relevancia si tenemos en cuenta que el vínculo familiar de los Beckham se dinamitó tras el duro comunicado de Brooklyn en redes sociales en el que criticaba duramente a sus padres por algunas actitudes que, según sus palabras, habían tenido con él durante su infancia y también en su boda con Nicola Peltz.

La familia Beckham al completo. (Foto: RR.SS.)

Las fotos de Harper que en medio de la guerra

La menor de uno de los clanes más relevantes de Inglaterra ha movido ficha en esta guerra pública y ha celebrado el amor fraternal con un par de imágenes en blanco y negro en las que aparecen todos los hijos del sólido matrimonio formado por Victoria y David. La primera de ellas, en la que aparecen aun siendo unos niños, Harper está rodeada de todos ellos en un embarcadero de madera. Con ropa cómoda y veraniega, posan a cámara con una gran sonrisa en el rostro. «Feliz día de San Valentín a los mejores hermanos mayores del mundo entero», escribió sobre la instantánea publicada en las historias temporales de Instagram. Un recuerdo y una dedicatoria que ha compartido Victoria en su propio perfil y que podría interpretarse como un tímido acercamiento.

Historia temporal de Harper Beckham con sus hermanos. (Foto: Instagram)

En la otra, que en este caso fue reposteada por Romeo junto a un emoji de infinito, aparecen los cuatro en una piscina. Formando la idílica estampa, aparecen de pie Romeo y Cruz, mientras que Harper abraza a Brooklyn, sumergidos en el agua hasta los hombros. «Os quiero más de lo que las palabras pueden describir», escribió junto al nickname de todos ellos.

Historia temporal de Harper Beckham con sus hermanos. (Foto: Instagram)

El comunicado de Brooklyn que marcó un antes y un después

El pasado mes de enero, Brooklyn dinamitó por completo la poca relación que podía tener con sus padres a golpe de comunicado. El joven utilizó su cuenta pública en la plataforma Instagram para cuestionar el comportamiento de su madre en su boda y también para cuestionar la crianza que le habían dado sin tener en consideración todo el amor que unos padres tienen por su hijo y más por el primogénito.

Desde ese momento, la reconciliación del clan parece estar más lejos de producirse que nunca. En estos y especialmente desde finales de 2025 y principios de 2026, él se está refugiando en su esposa y en su familia política, mientras que el exitoso jugador de fútbol y la reputada diseñadora de moda han encontrado en sus otros tres vástagos el pilar fundamental de su vida y su fuerza diaria.

Los últimos movimientos del clan

En la familia Beckham son muy aficionados a la tinta y, sobre su cuerpo, incontables tatuajes narran su historia. Se trata de una manera de expresarse y, en esta guerra abierta, han cobrado gran protagonismo. Brooklyn, hace unos días, mostró en las redes sociales que se había tapado un diseño dedicado a su padre, David Beckham. Se trataba de un dibujo de un ancla en el que se podía leer la palabra «dad» —papá— y la frase «love you, Bust» —te quiero, Bust—, el apelativo cariñoso con el que el deportista se refería a su heredero.

Brooklyn Beckham en un evento. (Foto: Gtres)

Lo mismo ha hecho con la frase «Mama’s boy» —niño de mamá—, Brooklyn que tiene en el pecho, sobre la que se ha tatuado unas ramas florecientes que dificultan la lectura de la palabra mamá. Por último, con unas sombras redondeadas ha tratado de ocultar el nombre de sus hermanos, el cual llevaba grabado en los dedos de una mano, en en la que ahora el gran protagonista es el nombre de Nicola, que ocupa todo el dorso.

Tatuaje de Romeo Beckham. (Foto: Instagram)

Como respuesta a estos movimientos, Romeo se ha tatuado la palabra «Family»—familia— en la nuca. Una decisión que contrasta con la de su hermano y que está en línea con el pronunciamiento de Harper en redes sociales.