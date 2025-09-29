La familia Beckham ya está, al completo, en redes sociales. Harper, la benjamina del clan, ha abierto su primera cuenta en el universo 2.0 con tan solo 14 años. La única hija niña de Victoria y David, que promete ser una estrella en Instagram y, por qué no, en la moda, ya ha dado pistas de cómo es su vida en su biografía.

Sin embargo, la menor de edad ha decidido -o sus progenitores, ya que todavía no tiene 18 años-, que sea privada. Aunque solo tiene 33 seguidores y sigue a 65 personas, Harper ya tiene la cuenta verificada -que solo la consiguen aquellas personas que tienen una amplia comunidad de seguidores-. Sin embargo, lo más llamativo es que uno de sus hermanos no le ha dado follow a su cuenta.

La prueba del distanciamiento de los Beckham

Sabido es que, desde hace tiempo, Brooklyn Beckham está completamente alejado de su familia, a la que no invitó a su segunda boda con Nicola Peltz. Aunque los rumores de conflicto en esta saga eran más que evidente, la ausencia de sus padres o de sus hermanos a su segundo enlace matrimonial aumentaron las especulaciones sobre un distanciamiento. De hecho, recientemente, Brooklyn dejó claro que «elegía» a su esposa por encima de cualquiera. Una declaración de intenciones que ponía sobre la mesa que, para él, la sangre no significa nada.

Victoria Beckham ha etiquetado a su hija en sus últimas fotos. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Aunque desde las redes de Harper no se puede conocer si la pequeña sigue o no a su hermano -al tener el perfil blindado-, lo cierto es que Brooklyn no le ha dado follow a su hermana pequeña, con la que estaba muy unida hasta que se distanció del resto del clan -al igual que Nicola, que en varias ocasiones ha compartido fotos y momentos con su cuñada-. Una prueba que, efectivamente, evidencia que el mayor de los Brooklyn no quiere seguir la pista de sus familiares.

Así es el perfil de Harper Beckham

Prácticamente desde su llegada al mundo, Harper se ha convertido en un icono gracias a las redes sociales de sus padres -y, sobre todo, de su madre-. En los últimos años ha sido habitual verla en el perfil de la diseñadora, con la que comparte su pasión por la moda o el universo beauty. Es por ello que no ha sido de extrañar que la pequeña, aunque todavía es menor de edad, se haya abierto las redes o, al menos, para compartir contenido con los suyos.

Así es la presentación de Harper Beckham en su cuenta personal. (FOTO: REDES SOCIALES)

Debido a que su cuenta es privada, el resto del mundo solo puede conocer algunos detalles de su red social, como su presentación. «Tu rubia favorita», ha escrito como descripción. Además, su foto de perfil es junto a su madre, Victoria Beckham -aunque sale recortada-, en la que ambas ponen morritos. Finalmente, Harper ha desvelado los lugares en los que vive: Miami, Londres y Los Ángeles donde, además, sus padres tienen mansiones de lujo.