Gustavo Guillermo, implacable contra el clan Campos: "No me interesan"

Gustavo Guillermo, el que fuera el chófer y hombre de máxima confianza de María Teresa Campos hasta su muerte, ha reaparecido públicamente ante los medios de comunicación este lunes, 10 de marzo. Lo ha hecho especialmente reticente a hablar sobre el estado actual de su relación que mantiene con las mujeres más mediáticas de la familia Campos, como Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio. En un tono firme, Guillermo ha dejado claro que su relación con el clan Campos está «rota» y que, en lo que respecta a sus vidas personales, «no le interesa» en absoluto comentar o involucrarse.

El ex concursante de Gran Hermano VIP ha sido preguntado, primeramente, por su opinión acerca de la participación de Terelu Campos en Supervivientes y su incursión en el teatro con la obra Santa Lola. «No lo he visto, la verdad. No tengo intención de verla, no me interesa nada», se ha limitado a decir muy tajante. La hija de María Teresa Campos, cabe recordar, no es, al menos de momento, concursante oficial del reality de superviviencia. Sin embargo, ha puesto rumbo a Honduras como «fantasma del futuro» y está allí bajo las mismas condiciones que el resto de participantes de esta edición. Además, Terelu debutará en el teatro con la obra producida por su íntima amiga Lara Dibildos, el próximo 26 de abril en Valladolid. Concretamente, en el Teatro Zorrilla de la ciudad del noroeste de España.

Gustavo Guillermo por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre la reconciliación entre Carmen Borrego y su hijo tras el paso del joven por la última edición de Gran Hermano DÚO, Gustavo Guillermo se ha mostrado igualmente severo. El chófer ha rechazado cualquier comentario al respecto, indicando que, en su opinión, esas situaciones ya no tienen cabida en su vida y que prefiere mantenerse alejado de las disputas que puedan surgir entre la famiñia Campos y su círculo cercano. «No me interesa, de verdad. No me preguntes más», ha reiterado con firmeza.

Gustavo apoya la decisión de Edmundo Arrocet de escribir sus memorias

Fue a finales del pasado mes de enero cuando tras una aparición pública de Edmundo Arrocet para arropar al actor Gabino Diego en el estreno de su nueva obra de teatro, La curva de la felicidad, trascendió que el humorista estaba preparando sus memorias, centradas en los años que compartió sentimentalmente con María Teresa Campos. Según reveló una fuente cercana a Edmundo, él tendría la intención de contar con todo lujo de detalles esa etapa de su vida, incluyendo el préstamo de treinta mil euros que le hizo a la presentadora, una cantidad que aún no le habría sido devuelta por parte de sus hijas. Además, planearía hablar sobre la relación de María Teresa Campos con Terelu Campos y Carmen Borrego, ofreciendo así una visión más completa de su experiencia personal y de los conflictos que marcaron esa época.

Gustavo Guillermo por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Preguntado expresamente por ello, Gustavo Guillermo ha afirmado que, en su opinión, «todo el mundo tiene derecho a contar su vida». Sin embargo, ha dejado claro que, aunque respeta ese derecho, lo que realmente le importa es que lo que cuente Edmundo en sea «verdad». Gustavo ha mostrado su total apoyo al chileno para hablar de su etapa con la matriarca de las Campos, pero ha subrayado que cualquier declaración que haga debe basarse en hechos reales y no en especulaciones o mentiras. «Que respete a María Teresa Campos», ha concluído.