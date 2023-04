Gloria Lomana, rota en su último adiós por carta a Josep Piqué

Fue hace escasos diez días cuando se conocido la muerte de Josep Piqué, quien fuera ministro de distintas carteras durante los gobiernos de José María Aznar (70) entre 1996 y 2003, y, hasta agosto de 2013, presidente de la compañía aérea Vueling; a los 68 años de edad en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, afectado por una neumonía y tras años luchando contra una leucemia. «Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro esposo y padre, Josep Piqué Camps, en el 12 de Octubre de Madrid. Su integridad personal, su fortaleza, su amor por la familia, el trabajo y su lucha por la vida nos van a acompañar siempre», rezaba la nota de la familia del que fue también portavoz del Gobierno.

Su muerte deja atrás a tres hijos y un gran amor, el de Gloria Lomana (63), quien en las últimas horas ha compartido con sus más de tres mil seguidores en Instagram una emotiva carta en la que rinde homenaje al catalán, junto con una imagen de ambos abrazados con el mar de fondo. «En este nuevo día de duelo y vacío infinito por la pérdida del amor de mi vida, Josep, quiero daros las gracias por tantos mensajes de cariño y respeto con una preciosa foto de nuestro último viaje internacional», comienza el texto de la ex directora de Antena 3 Noticias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gloria Lomana | Liderazgo Femenino (@glorialomana)

«Fue a las Islas Galápagos, inmersión absoluta en la naturaleza y el conocimiento de la evolución de las especies. Quedamos fascinados viendo un sinfín de especies tanto animales como vegetales que no existen en ninguna parte del mundo. Él ya había pisado más de 140 países y le gustaba que yo disfrutara tanto con nuestros viajes juntos. Hoy me quedan los recuerdos, la suerte de haber compartido mi vida con un ser excepcional, de una integridad inquebrantable, militante de la vida hasta el último suspiro. Y me queda la tarea de continuar su legado, dignificándome día a día con el trabajo, como él hacía y le gustaba que yo hiciera», continúa con nostalgia.

«No permitas que nadie te diga como debes sufrir, ignora la distancia más corta, la línea más vertical, deambula, expándete hacia los lados…, leo en el libro de Max Porter (42) que me ha traído mi hija para cuando vayas pudiendo – me aconseja. El duelo es esa cosa con alas, lleva por título. No sé cuándo seré capaz de leerlo, solo sé que hay una parte de mi duelo que no dejaré que vuele porque lo quiero conmigo, para siempre», concluye.

Sus palabras han despertado casi de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como las de numerosos rostros conocidos que han querido expresar nuevamente sus condolencias a la periodista. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Beatriz Luego (40): «Lo siento Gloria. Mucha Fuerza», le ha dedicado. Por su parte, la también comunicadora Chelo García-Cortés (71) le ha enviado «un cariñoso abrazo», y Ana Terradillos (50) ha escrito lo siguiente: «Ánimo Gloria».