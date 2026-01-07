Gabriela, la hermana pequeña de María, Marta y Lucía Pombo, ha aprovechado las vacaciones de Navidad para volar hasta Bélgica y pasar unos días festivos junto a Samantha, su hermana biológica por parte de madre. Hasta la fecha, no era conocido que su madre tuviera otra hija, lo que ha sorprendido y mucho en redes, ya que algunos de sus seguidores le han preguntado sobre ello.

Así es Samantha, la hermana desconocida de Gabriela Pombo

Desde que nació, Gabriela vive en el hogar de los Pombo. Pese a no ser su familia de sangre, es una más y, de hecho, vive junto a Papín Pombo y Teresa Ribó en el centro de Madrid. Su madre, Anita, trabajaba en casa de los Pombo cuando se quedó embarazada y por ello, decidieron acoger a Gabriela como hija y hermana.

Cuando la fama de María comenzó a despegar, su familia también causó un gran interés y todos los miembros de su clan -desde sus padres a sus hermanas o sus primas- son rostros conocidos en redes sociales. Esto también ocurrió con Gabriela, que actualmente tiene 203 mil seguidores en redes sociales.

En el universo 2.0, la influencer ha compartido durante estos años algunos aspectos de su vida personal, como sus gustos o incluso su vida familiar al lado de los Pombo. De hecho, aunque no tienen la misma sangre, para las hijas de Papín y Sito, Gabriela es una hermana más.

Sin embargo, la joven ahora ha sorprendido en redes al presentar a Samantha Pinos, su hermana mayor, con la que guarda un gran parecido físico. Sin embargo, Samantha no vive en Madrid como sí su madre o Gabriela, sino que ha encontrado su hogar en Brujas, Bélgica, donde ha formado su familia con Carlos Alcivar, su pareja y el padre de sus dos hijos.

En cuanto a la vida personal de Samantha -y tal y como ella misma ha compartido en sus redes sociales, en las que le siguen las hermanas Pombo-, compartió recientemente que se había casado en Madrid. Una ciudad que conoce muy bien, porque además de que es aquí donde vive su madre o su hermana, también Lucía Pombo, con la que parece que mantiene una estrecha relación -ya que en redes sociales dio cuenta que estuvo en el enlace matrimonial de la piloto con López Huerta-.

Finalmente, en cuanto a su vida laboral, aunque actualmente se desconoce a qué se dedica, cuando vivió en la capital formó parte del equipo Soy Olivia, la antigua agencia de representación de la familia Pombo. Sin embargo, en 2024 decidió poner punto y final a su estancia en Madrid. «Hoy es un día importante para mi familia y para mí, oficialmente me despido del país que me acogió y me dio unos de los mejores 3 años y poco más de mi vida estoy agradecida por cada experiencia vivida y por las personas que pasaron en mi camino ya que eso me ha convertido en la mujer que soy hoy. Paso a una nueva etapa y muy feliz también de vivirla en nuestro nuevo hogar».